HABER

Uluslararası ekmekler Çankaya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

Bu yıl 3.

Bu yıl 3. kez düzenlenen ve Türkiye’ye özgü ekmeklerin yanı sıra farklı ülkelerin ekmeklerinin de tanıtıldığı Uluslararası Ekmek Festivali, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde başladı.
‘Sıcak Sıcak Bir Festival’ temasıyla bu yıl 3. kez düzenlenen Uluslararası Ankara Ekmek Festivali birçok ekmek severi bir araya getirdi. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde başlayan ve 3 gün sürecek festivalde Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Venezuela, Ukrayna gibi 17 farklı ülkenin ekmek ve unlu mamullerinin tanıtıldığı stantlar kuruldu.
Ekmek severleri buluşturan festivalde şekersiz ve glütensiz ekmekten siyez, çavdar ve tam buğday ekmeğine kadar birçok ekmek görücüye çıktı. Üç gün sürecek festivale Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de katıldı. Ülkelerin stantlarını tek tek gezen ve ekmekleri hakkında bilgiler alan Güner, farklı ülkelere özgü ekmeklerin tadına baktı.
Festivalde Türkiye’ye özgü yapım şekli ve tadı olan birçok ekmek türü şef aşçılar ve üreticiler tarafından tanıtılırken festival kapsamında ekmek çalıştayları ve tadım etkinlikleri düzenlenecek.
Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Ekmek Festivali 24 Kasım’a dek ziyaretçilere açık olacak. Farklı kültürlerin ekmeklerinin tanıtıldığı festivale gelmek isteyen vatandaşlar 10.00-20.00 saatleri arasında stantları gezebilecek.

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Diyarbakır'da terör operasyonunda 702 kilo esrar ele geçirildiDiyarbakır'da terör operasyonunda 702 kilo esrar ele geçirildi
HDP önündeki eylemde 82'nci günHDP önündeki eylemde 82'nci gün
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

2019 Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanan 326 gün sonra ortaya çıktı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İmamoğlu'ndan önemli atama! İBB'de İmar Müdürü Ramazan Gülten oldu... Ramazan Gülten kimdir?

İmamoğlu'ndan önemli atama...

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Bakan Pakdemirli açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.