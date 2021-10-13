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Uluslararası Enerji Ajansı: İklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerji kaynaklarına trilyonlarca dolar yatırım yapılmalı

13.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), mevcut koşullarda 2021'in karbon salımlarında en fazla artışın görüldüğü ikinci yıl olacağı uyarısında bulundu. IAE'ye göre iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hedeflere varılabilmesi için dünyada temiz enerji kaynaklarına trilyonlarca dolar yatırım yapılması gerekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı: İklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerji kaynaklarına trilyonlarca dolar yatırım yapılmalı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), mevcut koşullarda 2021'in karbon salımlarında en fazla artışın görüldüğü ikinci yıl olacağı uyarısında bulundu. IAE'ye göre iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hedeflere varılabilmesi için dünyada temiz enerji kaynaklarına trilyonlarca dolar yatırım yapılması gerekiyor.

IAE bugün kamuoyuna açıkladığı raporunda, 2030'a kadar rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarına yılda 4 trilyon dolar harcanması gerektiğine dikkat çekti.

Raporda, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın karşılığının kısa sürede alınacağı ve yine 2030'a kadar bu yatırımlarla 26 milyon kişiye istihdam sağlanabileceği vurgulandı.

Bununla birlikte, koronavirüs pandemisinin, kömür ve petrole dayalı enerji kaynaklarından uzaklaşmaya yönelik çabaları olumsuz etkilediği kaydedildi.

IAE'ye göre, temiz enerji kaynaklarına gerekli yatırımın yapılmaması küresel enerji piyasalarında daha fazla çalkantıya yol açabilir. Enerji fiyatları rekor düzeye çıkarken bu durum, tüketicileri ve işletmeleri olumsuz etkileyebilir.

COP26

Rapor, İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) başlamasına kısa süre kala açıklandı.

COP zirveleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) bünyesinde düzenleniyor.

197 ülkeyi bir araya getiren zirveler, iklim değişikliğinin ve ülkelerin bununla nasıl mücadele edeceğinin tartışıldığı bir platform yaratıyor.

COP26'da, 2015'te imzalanan ve Türkiye'nin de kısa süre önce onayladığı Paris İklim Anlaşması sonrası iklim değişikliğiyle mücadelede kaydedilen gelişme değerlendirilecek. Yakın geçmişe bakarak nelerin başarıldığı ve hangi konularda başarısız olunduğunun muhasebesi yapılacak.

Anlaşmayla önemli bir kriter resmen kabul görmüş, küresel ısınmanın, sanayi öncesi dönemlerdeki sıcaklık değerlerinin 1,5°C üzerine ulaşmasının, gezegende geri döndürülemez etkiler meydana getirebileceği kayda geçirilmişti.

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