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Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 13:19 | Son Güncelleme

MERSİN'de bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, 19 ülkeden 100 engelli sanatçının katılımı ile yarın başlayacak.

Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlıyor

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, 19 ülkeden 100 engelli sanatçının katılımı ile yarın başlayacak.
Tüm dünyadaki engelli sanatçıları bir araya getirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'i Kalkındırma Dayanışma Derneği tarafından hazırlanıp Valilik himayesinde organize edilen festivalin ikincisi, merhum Aşık Veysel anısına gerçekleştirilecek. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan festival kapsamında kent merkezindeki farklı semtlerde konser sahneleri kurulacak ve sergi alanları açılacak. 4 gün sürecek festivalde farkındalık oluşturmak adına panel ve çalıştaylar düzenlenecek.
Festivalin açılış gecesinde Porto Rikolu şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü Jose Feliciano sahne alacak. Down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras, ayakları ile gitar çalan Mark Goffeney, görme engelli şarkıcı, yazar ve manken Joana Zimmer, Latin müziğinin Avrupa'daki temsilcileri Gatto Gabriel ve Steven Cyril de festivalde boy gösterecek. Engellilere yönelik projeleri ile tanınan Eda- Metin Özülkü de organizasyon kapsamında sevenleri ile buluşacak.

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Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlıyorUluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlıyorUluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlıyor

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