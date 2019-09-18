ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek.

Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 12 ülkeden, 60 farklı üniversiteden 250 akademisyenin katılımıyla düzenlenecek sempozyum 25 Eylül'de başlayacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yanlızbağ Yerleşkesi'nde 4 gün sürecek sempozyumda, Erzincan ve ilçelerinin tarihi ele alınarak akademik sunumlar yapılacak. Katılımcılara kentin tarihi ve turistik yerlerinin gezdirileceği programda, çeşitli sanatsal etkinlikler de tertip edilecek.

Üniversitenin Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, sempozyumun, Türk Tarih Kurumu Kongresi'nden sonra düzenlenen en geniş kapsamlı akademik organizasyonlardan birisi olduğunu belirtti.

Akademik, sanatsal ve sosyal bileşenleri ile benzeri görülmemiş bir etkinlik gerçekleştireceklerini ifade eden Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sempozyum boyunca 12 ülkeden, 60 farklı üniversiteden 250 akademisyenin katılımı ile sadece Erzincan ve ilçeleri tarihi ele alınacaktır. Bu sempozyum bir ilin, doğal afetler ve beşeri sebeplerden dolayı kaybolmuş geçmişine yapılan bir atıftır. Bir sempozyum dizisinin ilki olan 'Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu' ilimizin ve üniversitemizin uluslararası alanda saygınlığı ve bilinirliğine katkı sunacak olup, kendisinden sonra yapılması planlanan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeoloji Sempozyumu’nun da öncüsü niteliğinde olacaktır."

Gül, organizasyona herkesi beklediklerini bildirdi.

