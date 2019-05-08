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Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

Bu yıl 14'üncüsü yapılacak ve 12 ülkeden çok sayıda sanatçının gösteriler sunacağı festival, 25-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" 25 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde 14 yıldır düzenli yapılan Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Hırvatistan, İtalya, Hollanda, Romanya ve Rusya'dan tiyatro toplulukları katılacak.

Festivalin açılışı şehir merkezinde kortejle yapılacak.

Festivale katılan tiyatro toplulukları, 31 Mayıs Cuma gününe kadar Şehir Tiyatrosunun tüm sahnelerinde ve açık alanlarda tiyatro oyunları, dans gösterileri, müzik etkinlikleri ve atölyelerle kente renk katacak.

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