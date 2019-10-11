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Uluslararası festival ‘perde’ diyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi desteği ile düzenlenen Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, bu yıl 24.

Uluslararası festival ‘perde’ diyor

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi desteği ile düzenlenen Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, bu yıl 24. kez gerçekleştiriliyor.
Çocuk ve gençlik oyunlarının yanı sıra, kukla ve gölge gösterilerine ve atölyelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan festival, yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını 24 yıldır aralıksız Bursa’da buluşturmaya devam ediyor. Festivalde sahne alacak topluluklar, BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Ö. Erdönmez, Rejisör Faik Ertener, Prof. Dr. Nihal Kuyumcu ile ASSITEJ Yönetim Kurulu Üyesi Özgün Çakar, ASSITEJ Genel Sekreteri Bilge Serdar ve Ankara Devlet Tiyatrosu Rejisörü Çağman Pala’dan oluşan 6 kişilik “Sanat Kurulu” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi. Bu yıl 14 - 19 Ekim tarihleri arasında 24. kez düzenlenecek festivale yurtdışından; Belçika, İran, İspanya, Rusya, Bulgaristan, Arjantin-İspanya ve Danimarka’dan 7 oyun, yurtiçinden ise 4 farklı ilden 13 tiyatro grubu katılıyor. Festivalde programında tiyatro oyunlarının dışında; profesyoneller, üniversite öğrencileri ile öğretmen, çocuk ve gençlere yönelik 6 farklı atölye çalışması da yer alıyor. Program kapsamında AÇOK kurucuları tarafından “Türkiye çocuk ve gençlik tiyatrosu tarihinde AÇOK deneyimi” konulu bir seminer de yer alıyor.
Festivalde bu yıl da imza günleri düzenlenecek. Çocuk edebiyatı alanında sayısız yapıtlar sunan Behiç Ak ve Sevim Ak sevenleri ile buluşarak kitaplarını imzalayacak. “Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Hizmet ve Emek Ödülü” bu yıl, çocuk tiyatrosuna vermiş olduğu katkılardan dolayı Olcay Poyraz’a verilecek.
Tüm oyunlar ve atölye çalışmalarının ücretsiz olarak izlenime sunulduğu festival 40 gösteri, 6 atölye çalışması, 1 seminer ve 2 imza günü ile 14 farklı sahnede gerçekleştirilecek.

Uluslararası festival ‘perde’ diyor

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