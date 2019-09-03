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"Uluslararası Foto-Film Festivali"nin yarışma başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 18:55 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun düzenlediği "Fotoğraf Maratonu" ve "Kısa Film Yarışması"na müracaatlar her iki kurumun internet siteleri aracılığıyla kabul ediliyor - Festival, doğal güzelliklere sahip Yenice ilçesinde 14-17 Kasım'da yapılacak

Karabük Valiliği ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından "Uluslararası Foto-Film Festivali" düzenlenecek.

Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "Acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" ilan edilen ve Türkiye'nin en büyük orman örtüsüne sahip Yenice ilçesinde Kaymakamlığın ev sahipliğinde 14-17 Kasım'da gerçekleştirilecek festival kapsamında "Fotoğraf Maratonu" ve "Kısa Film Yarışması" yapılacak.

Fotoğraf ve film alanında tanınmış isimlerin jüri üyeliği yapacağı yarışmaya başvurular başladı. Müracaatlar, Karabük Valiliği ve TFSF'ye ait resmi internet sitelerinden kabul ediliyor.

Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine para ve çeşitli ödüller verilecek.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Foto-Film Festivali'ni ilk kez düzenleyeceklerini ancak adından söz ettireceğine inandıklarını söyledi.

Festivale ev sahipliği yapacak Yenice'nin muhteşem bir görsel şölen sunduğunu belirten Gürel, "Yenice ilçesi; dünyanın ender bölgelerinde görülebilecek, birçoğu anıtsal boy ve çaplara ulaşmış ağaç türleri, sahip olduğu yaban hayatını barındıran gümrah ormanları ve bu ormanların oluşturduğu oksijen kuşağında, önemli bir bölge. Fotoğraf ve film çekimleri için özellikle sonbaharda Subatan ve Sorgun yaylaları, Kapıatağı, Dikilitaş, Geyik Bögürten mevkileri ve Şeker Kanyonu muhteşem görsel vermektedir." dedi.

Gürel, festival kapsamında yapılacak yarışmalarla bu bölgelerdeki güzelliklerin ülke gündemine geleceğini vurguladı.

Yenice ormanlarının özelliklerinden bahseden Vali Gürel, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük orman örtüsüne sahip Yenice ilçemizdeki cennet köşelerini herkesin görmesi ve fotoğraflaması, filme alması gerekiyor. Herkesin gelmesi ve bu havayı soluması gerekiyor. Ülkemizde bulunan bu cennet köşesini turizme kazandırmalıyız; amacımız bu. Festival kapsamında fotoğraf çekmeyi sevenlerin ve fotoğraf sanatçılarını yer alacağı bir maraton düzenleyeceğiz. Bu maratona katılımın çok olacağını düşünüyoruz. Ayrıca kısa film çekecekleri de bu maratona dahil ediyoruz."

Gürel, festivalin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür ederek, fotoğraf ve kısa film alanlarında çalışma yapan herkese yarışmalara katılım çağrısında bulundu.

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Karabük Uluslararası Foto-Film Festivali

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