Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'na Yoğun İlgi

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, kısa adıyla IAA kapılarını açtı. Bu yıl 68. kez düzenlenen fuarda, yeni modeller ve geleceğe yönelik prototipler otomobilseverlerle buluşuyor. 40 ülkeden 1000’den fazla katılımcının iştirak ettiği fuarı 1 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bazı Amerikan, Japon ve İtalyan otomobil üreticilerinin katılmadığı fuar, Volkswagen, BMW ve Audi gibi Alman markaların gövde gösterisine dönüşmüş durumda.

Alman ve diğer üreticilerin son yıllardaki iklim tartışmalarına ve dizel kullanan araçlara yönelik kısıtlamalara tepki vererek, elektronik ve çevre dostu yakıt tüketen modeller geliştirdikleri dikkat çekiyor. Fuarda görücüye çıkan yeni model otomobillerin yarısından fazlasının elektrikli ve hibrit modeller olması bunun kanıtı.

Ancak sektörün bu açılımına rağmen çevre örgütlerinin eleştirileri fuara damga vuruyor. Nitekim başkent Berlin’de olan ve dört kişinin ölümüyle sonuçlanan bir trafik kazasını fırsat bilen aktivistler, fuar öncesinde yüksek motorlu ve spor amaçlı araçlar olarak bilinen SUV‘lerin şehirlerde yasaklanması yönünde bir kampanya başlattı.