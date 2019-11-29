"Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü" İstanbul'da kutlandı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu (FIPF) tarafından bu yıl ilk kez ilan edilen 28 Kasım Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü, İstanbul Fransız Sarayı'nda verilen davetle kutlandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, davetin ev sahipliğini Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ile Institut Français Türkiye Genel Müdürü ve Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Jean-Jacques Victor yaptı. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı ile Türkiye'deki üniversitelerin Fransızca bölüm başkanlarının yanı sıra çok sayıda Fransızca öğretmeni katıldı.

Bertrand Buchwalter, dünyada 900 bin Fransızca öğretmeninin 132 milyon öğrenciye Fransızca öğrettiğini belirterek, öğretmenlerin Fransızcayı bir yabancı dil ve iletişim aracı olarak görmekten ziyade kültürel çeşitliliğe, insanlığın ortak değerlerine ve evrensel özgürlüğe doğru yeni ufuklar açan bir dil olarak gördüğünü ve bu dile gönülden bağlı olduğunu vurguladı.