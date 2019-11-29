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"Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü" İstanbul'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 15:01 | Son Güncelleme

"Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü" İstanbul'da kutlandı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu (FIPF) tarafından bu yıl ilk kez ilan edilen 28 Kasım Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü, İstanbul Fransız Sarayı'nda verilen davetle kutlandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, davetin ev sahipliğini Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ile Institut Français Türkiye Genel Müdürü ve Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Jean-Jacques Victor yaptı. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı ile Türkiye'deki üniversitelerin Fransızca bölüm başkanlarının yanı sıra çok sayıda Fransızca öğretmeni katıldı.

Bertrand Buchwalter, dünyada 900 bin Fransızca öğretmeninin 132 milyon öğrenciye Fransızca öğrettiğini belirterek, öğretmenlerin Fransızcayı bir yabancı dil ve iletişim aracı olarak görmekten ziyade kültürel çeşitliliğe, insanlığın ortak değerlerine ve evrensel özgürlüğe doğru yeni ufuklar açan bir dil olarak gördüğünü ve bu dile gönülden bağlı olduğunu vurguladı.

Jean-Jacques Victor, büyükelçiliğin üniversitelerin ilgili departmanlarında formasyonlar düzenlediğini kaydederek, her yaz 50 civarında öğretmene Fransa'da formasyon bursu verildiğini, 2 yılda bir yaz okulu düzenlendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan protokol kapsamında devlet okullarında görev yapan Fransızca öğretmenlerine Ankara ve Fransa'da formasyon verildiğini anlattı.

Adnan Boyacı, 2023 Vizyon Belgesi'nin stratejik amaçları ve eylemleriyle eylem planı olma niteliği taşıdığına işaret ederek, "Arkasındaki takvimle Türkiye'de dip dalgası yaratabilecek bir reform hareketi öğretmenlerimizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle hazırlanan bir belge. Bu belge doğrultusunda yabancı öğretmenlerin mesleki gelişimi bizim öncelikli hedefimiz arasında yer alıyor." dedi.

Konuklar arasında yapılan çekilişle Institut Français tarafından 2 kişiye Fransa'ya gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi.

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Adnan Boyacı Bertrand Buchwalter Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Jean-Jacques Victor Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü

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