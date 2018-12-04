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Uluslararası fuarın güvenliği 'Ejder Yalçın'a emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 07:12 | Son Güncelleme

Senegal'in başkenti Dakar'da 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Dakar Fuarı (FIDAK) alışveriş ve ticaret fuarının güvenliği, Türk malı zırhlı kara aracı "Ejder Yalçın"a emanet edildi.

Dakar Fuar Merkezi'nde perşembe günü başlayan FIDAK 2018'in resmi açılışı yapıldı. Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden firmaların katıldığı fuarda, 2 bin stantta mobilyadan beyaz eşyaya, gıdadan temizlik malzemelerine, tekstilden altına birçok ürünün satışı yapılıyor.

Dakar'daki uluslararası fuarın güvenliği 'Ejder Yalçın'a emanet

Afrika'nın en büyük uluslararası fuarlarından biri olan FIDAK'a 30'dan fazla ülkeden katılım sağlanıyor.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı fuarı, Türkiye'de üretilen zırhlı kara aracı Ejder Yalçın koruyor.
Fuarda ilk kez görev alan Ejder Yalçın'ın entegre ekipmanları sayesinde fuar alanı 24 saat gözetim altında tutuluyor.
Fuara Mısır'dan katılan mobilyacı Yusuf Rezdi de FIDAK'a ilk defa iştirak ettiğini söyledi. Lüks mobilyalar sattığı için alım gücü yüksek kesime hitap ettiklerinin altını çizen Rezdi, ilginin günden güne arttığını kaydetti. Rezdi, fuarda Türkleri görünce mutlu olduğunu belirterek, Mısır halkı olarak Türk halkını kardeşten öte gördüklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve muvaffakiyeti için dua ettiklerini vurgulayan Rezdi, "Allah Türkiye'yi ve Mısır halkını korusun." dedi. Bu yıl 2 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, 16 Aralık'a kadar gezilebilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Dakar ejder yalçın

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