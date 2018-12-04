Dakar Fuar Merkezi'nde perşembe günü başlayan FIDAK 2018'in resmi açılışı yapıldı. Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden firmaların katıldığı fuarda, 2 bin stantta mobilyadan beyaz eşyaya, gıdadan temizlik malzemelerine, tekstilden altına birçok ürünün satışı yapılıyor.

Dakar'daki uluslararası fuarın güvenliği 'Ejder Yalçın'a emanet

Afrika'nın en büyük uluslararası fuarlarından biri olan FIDAK'a 30'dan fazla ülkeden katılım sağlanıyor.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı fuarı, Türkiye'de üretilen zırhlı kara aracı Ejder Yalçın koruyor.

Fuarda ilk kez görev alan Ejder Yalçın'ın entegre ekipmanları sayesinde fuar alanı 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Fuara Mısır'dan katılan mobilyacı Yusuf Rezdi de FIDAK'a ilk defa iştirak ettiğini söyledi. Lüks mobilyalar sattığı için alım gücü yüksek kesime hitap ettiklerinin altını çizen Rezdi, ilginin günden güne arttığını kaydetti. Rezdi, fuarda Türkleri görünce mutlu olduğunu belirterek, Mısır halkı olarak Türk halkını kardeşten öte gördüklerini dile getirdi.