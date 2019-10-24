Uluslararası gazetecilerden Büyükelçi Arslan'a ziyaret

Büyükelçi Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, bu yıl 70'inci yılını kutlayan ACANU'nun, BM sisteminde çok köklü bir kuruluş olduğunun altını çizdi.

Daimi Temsilcilik binasında gerçekleşen ziyarette, ACANU Başkanı Hugger'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Catherine Fiankan-Bokonga, Mali İşler Sorumlusu Brij Khindaria ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Altuğ ile Elisabeth Isakova da hazır bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Hugger, Büyükelçi Arslan'a ACANU rozeti takdim etti.

- Birlik, Cenevre'de görevli basın mensuplarının tek buluşma yeri

ACANU'nun üyeleri arasında dünyanın en büyük haber ajansları ve kanalları, gazeteleri, radyoları ile dergilerinin muhabir ve temsilcileri yer alıyor.

Birlik, BM'nin ve uluslararası diplomasinin önemli bir merkezi olan Cenevre'de görevli basın mensuplarının tek buluşma yeri.

BM kurumları ve sözcüleriyle ilişkilerde temel muhatap noktası olan dernek, İsviçre merkezli çalışan sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri konusunda da pek çok konferans ve etkinlik düzenliyor.

