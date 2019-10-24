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Uluslararası gazetecilerden Büyükelçi Arslan'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:47 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği Başkanı ve yöneticileri, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ı ziyaret etti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) Başkanı Bodi Hugger, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Daimi Temsilcilik binasında gerçekleşen ziyarette, ACANU Başkanı Hugger'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Catherine Fiankan-Bokonga, Mali İşler Sorumlusu Brij Khindaria ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Altuğ ile Elisabeth Isakova da hazır bulundu.

Büyükelçi Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, bu yıl 70'inci yılını kutlayan ACANU'nun, BM sisteminde çok köklü bir kuruluş olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin ACANU'nun faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Arslan, Başkan Hugger ve ekibine başarılar diledi.

ACANU Başkanı Hugger, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğinin kendileriyle mevcut iş birliğinden dolayı Arslan'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Yardımcısı Fiankan-Bokonga da ACANU üyelerinin BM'de karşılaştığı zorluklar hakkında Arslan'a bilgi verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Hugger, Büyükelçi Arslan'a ACANU rozeti takdim etti.

- Birlik, Cenevre'de görevli basın mensuplarının tek buluşma yeri

ACANU'nun üyeleri arasında dünyanın en büyük haber ajansları ve kanalları, gazeteleri, radyoları ile dergilerinin muhabir ve temsilcileri yer alıyor.

Birlik, BM'nin ve uluslararası diplomasinin önemli bir merkezi olan Cenevre'de görevli basın mensuplarının tek buluşma yeri.

BM kurumları ve sözcüleriyle ilişkilerde temel muhatap noktası olan dernek, İsviçre merkezli çalışan sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri konusunda da pek çok konferans ve etkinlik düzenliyor.

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ACANU Büyükelçi Sadık Arslan ziyaret

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