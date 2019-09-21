Uluslararası Gazetecilik Örgütlerinden BM’ye Türkiye Çağrısı

12 uluslararası gazetecilik örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’na yaptıkları ortak başvuruda, Türkiye’de "basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması" için acil adım atmaları çağrısında bulundu.

Gazetecilik örgütleri İnsan Hakları Komisyonu’nun halen devam eden 42. oturumuna sundukları başvuruda, Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne karşı hükümetin uyguladığı "baskıcı politikalara" son verilmesi için harekete geçmesini istedi. Başvuruda, Türk hükümetinin onlarca hapis cezası da dahil olmak üzere medya ve sivil toplum üzerindeki baskılarını sürdürdüğü konusundaki endişeler dile getirildi.

Ortak başvuruda, "Türkiye’yi hukukun üstünlüğüne kavuşturmak için acil adımlar atılması, medya özgürlüğü ve sivil topluma karşı saldırılara son verilmesi" istendi. Gazeteciler ve medya çalışanlarına büyük baskılar yapıldığı, medya kuruluşlarına ve gazetecilere keyfi davalar açıldığı, internet sitelerinin zorla kapatıldığı kaydedildi.

“Türkiye’de hukukun üstünlüğü sistematik olarak ortadan kaldırılıyor”