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Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 19:40 | Son Güncelleme

Festival kapsamında, klasik otomobil ve motosikletlerin yer aldığı konvoy renkli görüntüler oluşturdu

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında klasik otomobil ve motosiklet tutkunları şehir turu attı.

Klasik otomobil ve motosiklet tutkunları birbirinden renkli araçlarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Halk oyunları gösterisinin de yer aldığı programda, kurutulmuş biber, patlıcanlarla süslenen klasik otomobiller ilgi gördü.

Gaziantep Mercedesçiler Derneği Başkanı Ayhan Duran, festivale destek vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gaziantep mutfağının dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer aldığını ifade eden Duran, "GastroAntep Festivaline destek vermek için yaklaşık 50 klasik araçla buradayız." dedi.

Yaklaşık 50 klasik araç ve 60 motosikletin yer aldığı konvoy, eskort eşliğinde, Atatürk Bulvarı'ndan Fevzi Çakmak Bulvarı'na geçerek, Güvenevler Mahallesi'nde turu tamamladı.

Yarın başlayacak festival, 4 gün sürecek.

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