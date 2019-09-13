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Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

Festival kapsamında protokol üyeleri, Nizip ilçesi Barak Ovası'nda Antep fıstığı hasadı gerçekleştirdi - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Dünyanın bu lezzete ihtiyacı var, şef gittiği yerde bu lezzeti tattırınca insanlar acayip beğendi, fıstıkla ilgili zincir marketlerde satışlarımız arttı"

GAZİANTEP (AA) - "Dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma" hedefiyle düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında protokol üyeleri, Nizip ilçesi Barak Ovası'nda Antep fıstığı hasadı gerçekleştirdi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfının (GAGEV) iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Festivali kapsamında, Nizip ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 70 dönüm alanda Antep fıstığı hasadı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, Barak Ovası'nın fıstığı ile ünlü olduğunu ve Türkiye'ye buradan fıstık gittiğini söyledi.

Antep fıstığının şehrin en önemli ürünü olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bizim için Karkamış, Nizip ve Barak Ovası çok değerlidir. Başkanlık koltuğuna oturduğumda ilk talimatım, Tarım Daire Başkanlığını kurmak oldu çünkü her şey topraktan başlıyor. Eğer bugün GastroANTEP’i konuşuyorsak, 40 ülke buradaysa, bu nimetler soframızı zenginleştirdiği içindir. Çiftçilere verdiğimiz altın gübre desteğiyle fıstığın yok yılını var yılına çevirdik. Oda başkanları, erkek ağaçla, dişi ağaç arasında fark olduğunu söylediler, hemen aşılama yaptık, zararlı böceklerle mücadele başlattık. Fıstığa ve zeytine yönelik yapılması gereken ne varsa onu yaptık. Birlikte başarılı çalışmalarla rekolteyi her yıl yükseltiyoruz. Geçen yıl 270 bin ton olan rekolteyi en kısa zamanda 400 bin tona ulaştırmayı amaçlıyoruz. Neden? Çünkü gıdaya dayalı sanayide fıstık her gün daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu istihdam demek bu ihracat demek. Geçen yıl dünyaca ünlü michelin yıldızlı şefler geldiler, kendi ürünlerini yaparken içerisine fıstığı koydular, fıstığın rengi, kokusu, aroması ürünü tamamen değiştirdi. Dünyanın bu lezzete ihtiyacı var, şef gittiği yere bu lezzeti tattırınca insanlar acayip beğendi, fıstıkla ilgili zincir marketlerde satışlarımız arttı. Fıstığa dayalı sanayi ürünlerinde patlama yaşandı. Bu işin kaybedeni yok."

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ağaçtan Antep fıstığı topladı.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu ile Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, 40 ülkeden gelen michelin yıldızlı şefler ve çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu katıldı.

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