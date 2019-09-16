HABER

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival, yabancı ülkelerden gelen şeflerin workshopları ve amatör yemek yarışmalarıyla renklendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, yabancı ülkelerden gelen şeflerin workshopları ve amatörlerin katıldığı yemek yarışmalarıyla dolu dolu geçti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlediği festival sona erdi.

Ziyaretçiler festivalde düzenlenen yarışmalar, paneller, atölye çalışmaları ve konserlerle hem eğlendi hem bilgilendi.

Gün boyu süren etkinliklerle tarihinin en canlı ve hareketli günlerine ev sahipliği yapan Festival Park'a gelen binlerce ziyaretçi, 4 günü dolu dolu geçirdi.

Festivalin gündüz bölümünde kurulan Gaziantep Lezzetler Sokağı, El Sanatları ve Ahiler Sokağı, kurum ve halk stantları, çocuk animatörleriyle çocuk oyun alanları ve fotoğraf çekim alanlarını dolaşan ziyaretçiler, Michelin yıldızlı şeflerin workshop programını kaçırmadı.

Festivalin akşam bölümünde sevilen şarkıcıların konserleriyle coşku doruğa çıktı.

Festivalde uzmanların sunumlarıyla düzenlenen panellerde, yöresel yemeklerin önemine dikkat çekildi, Gaziantep yemeklerinin lezzeti ve insan sağlığına etkileri anlatıldı, doğal beslenmenin yararları ele alındı.

Bu kapsamda festivalin son gününde, "Dilara Koçak'la Gelecek Gelenekte", "Ömür Gedik'le Sinema ve Müzikte, Yemek ve Sofralar", "Ender Saraç'la Gaziantep Yemekleri ve Şifa" konulu paneller ilgiyle izlendi.

Festival kapsamında organize edilen yarışmalarda, gerek profesyoneller, gerekse amatör aşçılar, dereceye girmek için amansız bir yarışa girdi, farklı damak tadına sahip jüriyi etkilemeye çalıştı.

Üç kişilik ekipten oluşan "Local Chef Üniversiteliler Yarışıyor" adlı yarışmada ipi göğüsleyen İstanbul Özyeğin Üniversitesini, İstanbul Gelişim Üniversitesinden ve Gaziantep Üniversitesinden gençler izledi. Yarışmada, Akdeniz Üniversitesi dördüncü olurken, Emine Göğüş ödülünü almaya hak kazandı.

Local Şef Uluslararası Mutfak Yarışması'nda Barcelona Le Meridien, Hotel Palacio Tondon ile İstanbul Fairmont Hotel'de çalışan şefler dereceye girdi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, organizasyonda yer alan herkese destekleri için teşekkür ederek, "Çok güzel bir proje ile Gaziantep'in adını duyurduk. İnanıyorum ki ikincisi düzenlenen GastroAntep Festivali, Gaziantep'in değerlerine değer kattı. Başkan Şahin ve tüm ekibini başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Onur konuğu olarak festivale katılan Masterchef Mehmet Yalçınkaya ise Gaziantep'in her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası bir çizgide, şehir her geçen gün adından daha sık bahsettirmeye başladı. Gaziantep'e lezzet, tanıtım anlamında nasıl bir yardım yapabileceğimiz hakkında elimizden geleni yapıyoruz. Birçok ülkeyi temsil eden alanında tanınan isimler bu projede buluştu. Bu proje Gaziantep için çok önemli bir dönemeç niteliği taşıyor."

Masterchef Somer Sivrioğlu ise GastroAntep Festivali'nin Gaziantep ve bölge çerçevesinde kendilerine, ülkeye ciddi katkıları olduğunu anlatarak, "Bu katkılar artarak devam edecektir. 4 yıl önce çıkmış olan bir kitabım var. Uluslararası alanda birçok dile çevrildi ve ödüller aldı. Kitabımı okuyan herkes genelde beni Gaziantepli zannediyor. Kitapta daha çok Gaziantep'in lezzetlerinden bahsediyorum. Kitabım hakkında şimdiye kadar çok olumlu geri bildirimler aldım. Bu noktada bana kalırsa GastroAntep, geç kalınmış bir proje. Bu ülkenin gastronomisinin, şah damarının, kalbinin attığı yer Gaziantep." değerlendirmesinde bulundu.

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
İstanbul'daki kaçakçılık operasyonları kamerada İstanbul'daki kaçakçılık operasyonları kamerada 
Ayvazoğlu’nun gözünden Bursa’nın kurtuluşuAyvazoğlu’nun gözünden Bursa’nın kurtuluşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
festival gastronomi Gaziantep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali

En Çok Okunan Haberler

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Dolarda 'petrol' yükselişi

Dolarda 'petrol' yükselişi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

Şehit askerlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildi

Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında

Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntılar tehdit altında

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşetin detayları yıllar sonra ortaya çıktı! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

Günlük burç yorumları 16 Eylül Pazartesi - Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.