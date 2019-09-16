Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ardından

Bu kapsamda festivalin son gününde, "Dilara Koçak'la Gelecek Gelenekte", "Ömür Gedik'le Sinema ve Müzikte, Yemek ve Sofralar", "Ender Saraç'la Gaziantep Yemekleri ve Şifa" konulu paneller ilgiyle izlendi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, organizasyonda yer alan herkese destekleri için teşekkür ederek, "Çok güzel bir proje ile Gaziantep'in adını duyurduk. İnanıyorum ki ikincisi düzenlenen GastroAntep Festivali, Gaziantep'in değerlerine değer kattı. Başkan Şahin ve tüm ekibini başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Onur konuğu olarak festivale katılan Masterchef Mehmet Yalçınkaya ise Gaziantep'in her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası bir çizgide, şehir her geçen gün adından daha sık bahsettirmeye başladı. Gaziantep'e lezzet, tanıtım anlamında nasıl bir yardım yapabileceğimiz hakkında elimizden geleni yapıyoruz. Birçok ülkeyi temsil eden alanında tanınan isimler bu projede buluştu. Bu proje Gaziantep için çok önemli bir dönemeç niteliği taşıyor."

Masterchef Somer Sivrioğlu ise GastroAntep Festivali'nin Gaziantep ve bölge çerçevesinde kendilerine, ülkeye ciddi katkıları olduğunu anlatarak, "Bu katkılar artarak devam edecektir. 4 yıl önce çıkmış olan bir kitabım var. Uluslararası alanda birçok dile çevrildi ve ödüller aldı. Kitabımı okuyan herkes genelde beni Gaziantepli zannediyor. Kitapta daha çok Gaziantep'in lezzetlerinden bahsediyorum. Kitabım hakkında şimdiye kadar çok olumlu geri bildirimler aldım. Bu noktada bana kalırsa GastroAntep, geç kalınmış bir proje. Bu ülkenin gastronomisinin, şah damarının, kalbinin attığı yer Gaziantep." değerlendirmesinde bulundu.

