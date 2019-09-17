Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ardından

"Akademisyenleri, bu işin eğitimini alan öğrencileri, çocukları, engellileri, esnafı ve tüm halkımızı Gaziantep'imizde gastronomi uzmanlarıyla buluşturduk. Olağanüstü bir başarıyla, geçtiğimiz yıl 250 bin olan ziyaretçi sayımızı bu yıl 4'e katlayarak, festivalimizde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladık. Önümüzdeki yıl 2 milyon ziyaretçiyi şehrimizde misafir etmeyi hedefliyoruz. Bölgede ve şehrimizde büyük bir lezzetin yanı sıra muazzam bir tarih ve medeniyet var. Beş antik kenti, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Hitit'i, Roma'yı, İslam medeniyetini görmek istiyorsanız buraya gelin. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen lezzetleri tatmak istiyorsanız buraya gelin. Bizim soframız birleştiriyor, paylaştırıyor, kardeşliği arttırıyor. İnanıyorum ki biz sofrayla dünya barışını tesis edeceğiz. Anadolu'yu yeme-içme turizminde, gurme turizminde ve kültürel turizmde hak ettiği noktaya mutlaka taşıyacağız."

