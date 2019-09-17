HABER

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Kentte bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi lezzet, kültür ve eğlenceyle buluştu - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Önümüzdeki yıl 2 milyon ziyaretçiyi şehrimizde misafir etmeyi hedefliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlediği 2. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ni (GastroANTEP) 1 milyon kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'na (UCCN) dahil 116 kent arasında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir unvanına sahip Gaziantep'te, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen GastroANTEP, yaklaşık 1 milyon kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe Anadolu'nun, bölgenin ve Gaziantep'in farkını tüm dünyaya anlatmayı kendilerine görev tayin ettiklerini belirtildi.

Gaziantep'in dünyanın lezzet başkenti olduğunu ispatlamak için uluslararası boyutu çok önemsediklerini, San Sebastian'da, Lyon'da, Paris'te, Londra'daki profesyonelleri ikinci defa gazi kentte ağırladıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Akademisyenleri, bu işin eğitimini alan öğrencileri, çocukları, engellileri, esnafı ve tüm halkımızı Gaziantep'imizde gastronomi uzmanlarıyla buluşturduk. Olağanüstü bir başarıyla, geçtiğimiz yıl 250 bin olan ziyaretçi sayımızı bu yıl 4'e katlayarak, festivalimizde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladık. Önümüzdeki yıl 2 milyon ziyaretçiyi şehrimizde misafir etmeyi hedefliyoruz. Bölgede ve şehrimizde büyük bir lezzetin yanı sıra muazzam bir tarih ve medeniyet var. Beş antik kenti, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Hitit'i, Roma'yı, İslam medeniyetini görmek istiyorsanız buraya gelin. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen lezzetleri tatmak istiyorsanız buraya gelin. Bizim soframız birleştiriyor, paylaştırıyor, kardeşliği arttırıyor. İnanıyorum ki biz sofrayla dünya barışını tesis edeceğiz. Anadolu'yu yeme-içme turizminde, gurme turizminde ve kültürel turizmde hak ettiği noktaya mutlaka taşıyacağız."

PARTNER İşte o fotoğrafların perde arkası! İşte o fotoğrafların perde arkası!
Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşmaTürkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma
Afgan mültecilere Büyükşehir şefkatiAfgan mültecilere Büyükşehir şefkati
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali festival Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da trol ağına insan kafatası takıldı

Korkunç! Antalya'da ağa takıldı

PAEM Komiser Yardımcısı adayı öğrenci alımı için ön başvurular alınıyor! Başvuru şartları nedir?

PAEM başvuru dönemi başladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Son dakika: HSK'dan yüksek yargı seçimi

HSK'dan yüksek yargı seçimi

25. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru dönemi başladı: Başvuru şartları nedir?

25. dönem POMEM ön başvuru dönemi başladı!

HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 36'ya yükseldi

Askere gitmesine 20 gün kala dağa kaçırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.