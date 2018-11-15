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"Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda yurtiçi ve yurtdışından gelen akademisyenler, Urfa müziğinin sosyolojisi, tarihi ve kültürel bulgularını ele alacak - Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Akpınar: - "Müzik şehri Urfa'da, müziğin tarihi, teorisi, edebiyatı ve kültürü alanında yapılan çalışmalar istenen düzeydi değil. Bu sempozyumla Urfa'da müzik alanındaki eksikler giderilecek" - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç: - "Kapsamlı bir araştırma yapılması halinde birçok ilin müzik kültürünün de Urfa'dan yayıldığı görülecektir"

"Müzik şehri" olarak bilinen ve önemli sanatçılar yetiştiren Şanlıurfa'da, "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sempozyumu başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde GAPTEM'de düzenlenen sempozyuma, yurt içi ve yurt dışından 70 akademisyen katılıyor. 4 gün sürecek sempozyumda Urfa müziğinin sosyolojisi, tarihi ve kültürel bulguları tüm akademik alandaki bildiriler görüşülüp tarihselleştirilecek.

Sempozyum düzenleme üyesi ve Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Akpınar, yaptığı konuşmada, müzik şehri olan Şanlıurfa'da, bugüne kadar detaylı ve geniş çaplı bir sempozyum düzenlenmediğini belirterek sempozyumun kitap, makale ve tezlere kaynak niteliğinde olduğunu ifade etti.

Sempozyumda, Urfa müziğinin çok boyutlu bir şekilde konuşulacağını dile getiren Akpınar, şöyle devam etti:

"Urfa gerçekten bir müzik şehridir. Arkeolojik kazılarda, milattan önce ve sonraki dönemlere ait birçok müziğe dair mozaikler bulundu. Bunun yanında İslamiyet öncesi ve sonrasında hem Harran okulunda hem de Urfa okulunda müziğe dair kitaplar yazıldı. Bunlar tarihi kaynaklarda geçmektedir. Bu topraklarda Osmanlı döneminde de birçok müzik şinas yetişti. Urfa müziğine katkı sağlayan mekanların biri de bazı tarikat tekkeleri ve Mevlevihaneler olmuştur. Osmanlı'nın son yıllarına damgasını vuran Mevlevihane'yi Urfa'da zikretmemiz gerekiyor. Urfa Müziğine katkı anlamında. Müzik şehri Urfa'da, müziğin tarihi, teorisi, edebiyatı ve kültürü alanında yapılan çalışmalar istenen düzeydi değil. Bu sempozyumla Urfa'da müzik alanındaki eksikler giderilecek. Sempozyumdaki bildiriler birçok araştırmacıya fikir sunacak ve kapı aralayacaktır."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç da Şanlıurfa'nın 12 bin yıl önce dünyanın kültür merkezi olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve dünya mirasına katkı sağlayan bir şehir olduğunu anlatan Kılıç, "Meşhur tarihçi Ebu'l Farac'a göre Urfa Nuh Tufanı'ndan sonra ilk kurulan yerleşim merkezlerinden ilki ve en önemlisidir. Şanlıurfa'nın konum bakımında İpekyolu'nun üzerinde olması çok çeşitli din, kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla müziği de çok geniş kaynaklardan beslenmiş ve bugünkü durumuna gelmiştir. Kapsamlı bir araştırma yapılması halinde, birçok ilin müzik kültürünün de Urfa'dan yayıldığı görülecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kentte 4 gün sürecek etkinlikler kapsamında, tarihi Gümrük Han'da, Kısas Aşıklar Geleneği Resitali, Cem Bergamali Ritim Gösterisi, Dengbej Geleneği Dinletisi, Birecik Müzik Dinletisi, Rebab Attabe Dinletisi ve Göbeklitepe'de senfonik Urfa türküleri konseri düzenlenecek.

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