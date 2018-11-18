"Müzik şehri" olarak bilinen ve önemli sanatçılar yetiştiren Şanlıurfa'da düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sempozyumu sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde GAPTEM'de yapılan sempozyuma, yurt içi ve yurt dışından 70 akademisyen katıldı. Dört gün süren sempozyumda Urfa müziğinin sosyolojisi ile tarihi ve kültürel bulguları ele alındı, akademisyenlerin hazırladığı 63 bildiri görüşüldü.

Sempozyumun kapanış törenine katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan sanatçılara, akademisyenlere ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

"Müzik şehri" Şanlıurfa’nın dünyada hak ettiği yere gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirten Çiftçi, kentin müzik kültürünün sempozyum sayesinde bir kez daha derinlemesine incelenme imkanı bulduğunu ifade etti.

Kentte Türkiye çapında bir konservatuvar kurmak için çalışma yaptıklarını anlatan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şanlıurfa müziğinin UNESCO tarafından tescillenmesi için UNESCO'ya müracaat ettik. UNESCO'ya müracaatımız birçok şeyi ifade ediyor, biz bir 'Müzik şehriyiz.' diyoruz ve şehrimizi bu şekilde yorumluyoruz. Tarihimizin bize getirmiş olduğu bu müzik mirasının uluslararası anlamda UNESCO tarafından tescil görmesini istiyoruz. Tabii ki reklamı ve tanıtımı ile bu konu şehrimize birçok değer katacak. Artık bizler bir müzik faaliyetine girdiğimizde standart bir bakış açısı ile hareket edeceğiz."