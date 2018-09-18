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"Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi", İstanbul'da düzenlenecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2018 13:45 | Son Güncelleme

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği tarafından düzenlenecek kongre, 28-29-30 Eylül'de "Değişim, Şimdi!" sloganıyla yapılacak

İSTANBUL (AA) - Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından "Değişim, Şimdi!" sloganıyla 28-29-30 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi'nde "Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi" düzenlenecek.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Ener, eczanelerin, herkesin en kolay ulaşabildiği ve sağlığıyla ilgili doğru bilgileri alabildiği en yakın sağlık merkezleri olduğunu belirttı.

Sağlığı ilgilendiren ilaç, OTC, kişisel bakım, besin destekleri, medikal ve dermokozmetikleri de içine alan her konuda eczacı danışmanlığının ve eczanelerin olması gerektiğine inandıklarını ifade eden Ener, geleceğin eczacılığına "bütünleştirici eczacılık" adını verdiklerini ve bütünleştirici eczacılığın bugün yaşanan ve halk sağlığını tehdit eden, etik ilkelerden uzak yaklaşımları ortadan kaldırmasının yanı sıra önleyici ve sağlıklı yapıyı destekleyici adımlarıyla yaşama katkı sağlayacağını anlattı.

Ener, kongrenin 2012'de 4 bin, 2016'da 6 bin katılımcı ve sektörden 100'e yakın firmasıyla gerçekleştirildiğini kaydederek, en önemli amaçlarını "eczaneleri ve eczacılık mesleğini geleceğe taşırken sektörü de sağlık sektörünün tüm bileşenleriyle birlikte geliştirmek" şeklinde açıkladı.

Katılımın ücretsiz olduğu ve bu yıl üçüncü kez yapılacak "Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi"nde 8 binin üzerinde katılımcı hedeflediklerini belirten Ener, şu bilgileri verdi:

"3 gün boyunca sürprizlerle dolu, enerjik, yenilikçi, öncü, fütürist workshoplar, projeler, eğitimler, konferans ve seminerler düzenlenecek. Alanında söz sahibi Türk ve yabancı bilim insanlarından konuşmalar dinleyeceğiz. Fuaye alanlarında eğlenceli, eğitici birçok aktivite ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Geleceğin E Hali'nde katılımcılar pek çok sürprizle, yenilikle, vizyon açan uygulama ve geleceğin eczanesi ile karşılaşacak."

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İstanbul Kongre Merkezi Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi

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