HABER

Uluslararası Göç Örgütünden Akdeniz'de yeni göç dalgası uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:23 | Son Güncelleme

Örgüt, Avrupa Birliği ve Afrika Birliğinden Libya'daki duruma yönelik yaklaşımlarında değişikliğe gitmeleri çağrısını yineledi

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), son günlerde Akdeniz’de Libya çıkışlı düzensiz göç akışında artış olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliğine (AfB) bu ülkeye yönelik yaklaşımlarında değişikliğe gitme çağrısı yaptı.

IOM İtalya şubesinden yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte 600'den fazla göçmeni taşıyan en az 9 ayrı göçmen botunun Libya’dan ayrıldığı, 74 kişi taşıyan 10 kadar botun İtalya’nın Lampedusa adasına ulaştığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Libya Şubesi Başkanı Federico Soda da göçmenlerin güvenliğine ilişkin endişelerinin daha arttığını belirterek, "Libya güvenli bir bölge değil. Şiddet ve istismardan kaçan göçmenler için güvenli ve yapılandırılmış bir iniş mekanizmasını aktif hale getirmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, IOM’nin AB ve AfB’ye Libya’daki duruma ilişkin yaklaşımlarında değişikliğe gitme çağrısı da yinelendi.

IOM’nin açıklamasında, 29 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında sivil toplum kuruluşlarına ait Ocean Viking ile Open Arms gemilerinin 287 göçmeni denizden kurtardığı ifade edilirken, IOM Libya Şubesi’nin de Libya Sahil Güvenlik Güçlerince kurtarılan 289 kişiyi Libya’ya geri getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, yılbaşından bu yana Akdeniz’i geçmeye çalışan 8 bin 600 göçmenin, Libya’daki BM’nin koşullarını kabul edilemez bulduğu ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı kalabalık gözaltı merkezlerine taşındığı ifade edildi.

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandıDevrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandıMalatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya Libya

En Çok Okunan Haberler

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik kilit! Durma noktasına geldi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!

Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Ölü balıklar tedirgin etmişti! Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.