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Uluslararası Göç Örgütünden "Güney Sudan'da kaçırılan sivilleri serbest bırakın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Göç Örgütünden "Güney Sudan'da kaçırılan sivilleri serbest bırakın" çağrısı

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütünce (IOM), Güney Sudan'da silahlı çatışmalar esnasında kaçırılan bir kadın gönüllü ve 4 yaşındaki çocuğun koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

IOM Sözcüsü Paul Dillon, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, pazar günü Güney Sudan'ın Orta Ekvator bölgesinin Morobo vilayetine bağlı Isebi köyünde, bir grup IOM gönüllüsünün, iki silahlı grup arasındaki çapraz ateşe yakalandığını aktardı.

Çatışmada, iki erkek ve bir kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dillon, yaralanan 2 gönüllünün hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Dillon, silahlı grupların, bir kadın gönüllüyü ve çatışmada hayatını kaybeden annenin 4 yaşındaki çocuğunu kaçırdığını dile getirerek, kaçırılan kişilerin koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, IOM Güney Sudan Misyon Şefi Jean-Philippe Chauzy, "Kayıp meslektaşımızın ve çocuğun nerede olduğunu bulmak için çaba harcanıyor." dedi.

Hayatını kaybeden üç IOM görevlisinin, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınır bölgesinde Ebola virüsüne ilişkin çalışmalar yaptığı kaydedildi.

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Güney Sudan IOM IOM Sözcüsü Paul Dillon Uluslararası Göç Örgütü

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