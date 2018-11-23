Uluslararası Göç Örgütü'nden İspanya uyarısı

Uluslararası Göç Örgütü, durumun “endişe verici” olduğu uyarısında bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2018 yılında şu ana kadar İspanya'ya ulaşmak amacıyla yola çıkan en az 631 Afrikalı sığınmacının yaşamını yitirdiğini duyurdu. 2017'deki can kaybının şimdiden yaklaşık üç katına ulaşıldığına dikkat çeken Uluslararası Göç Örgütü, durumun "endişe verici" olduğunu açıkladı.

IOM, Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika bölgesi ülkelerinden yola çıkarak İspanya'ya ulaşan sığınmacı sayısının Kasım ayında gün başına 120'yi geçtiğini belirtti. Bu sayı Ekim ayında günde 350 sığınmacı ile rekor seviyeye erişmişti.

Cenevre'deki basın toplantısında konuşan IOM sözcüsü Joel Millman, "Genelde yılın bu dönemleri söz konusu güzergâhlarda yavaşlama olur. Ancak bu durum İspanya için geçerli görünmüyor" dedi. Millman, sığınmacıların, daha küçük ve deniz koşullarına daha elverişsiz tekne ya da botlar kullandığını sözlerine ekledi.

Sözcü, bu yıl ayrıca İspanya'nın anakara toprakları dışındaki Kanarya Adası'na gitmeye çalışan 36 sığınmacının da yaşamını yitirdiğini belirtti. Geçen yıl bu güzergâhta bir kişi hayatını kaybetmişti.