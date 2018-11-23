HABER

Uluslararası Göç Örgütü'nden İspanya uyarısı

23.11.2018 20:00 | Son Güncelleme

İspanya'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden Afrikalı sığınmacı sayısı, 2018'de geçen yıla kıyasla şimdiden üç misli arttı.

Uluslararası Göç Örgütü, durumun “endişe verici” olduğu uyarısında bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2018 yılında şu ana kadar İspanya'ya ulaşmak amacıyla yola çıkan en az 631 Afrikalı sığınmacının yaşamını yitirdiğini duyurdu. 2017'deki can kaybının şimdiden yaklaşık üç katına ulaşıldığına dikkat çeken Uluslararası Göç Örgütü, durumun "endişe verici" olduğunu açıkladı.

IOM, Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika bölgesi ülkelerinden yola çıkarak İspanya'ya ulaşan sığınmacı sayısının Kasım ayında gün başına 120'yi geçtiğini belirtti. Bu sayı Ekim ayında günde 350 sığınmacı ile rekor seviyeye erişmişti.

Cenevre'deki basın toplantısında konuşan IOM sözcüsü Joel Millman, "Genelde yılın bu dönemleri söz konusu güzergâhlarda yavaşlama olur. Ancak bu durum İspanya için geçerli görünmüyor" dedi. Millman, sığınmacıların, daha küçük ve deniz koşullarına daha elverişsiz tekne ya da botlar kullandığını sözlerine ekledi.

Sözcü, bu yıl ayrıca İspanya'nın anakara toprakları dışındaki Kanarya Adası'na gitmeye çalışan 36 sığınmacının da yaşamını yitirdiğini belirtti. Geçen yıl bu güzergâhta bir kişi hayatını kaybetmişti.

İtalya ve Yunanistan'a geçişler azaldı

IOM verilerine göre, bu yıl şu ana kadar 104 bin 506 sığınmacı deniz yoluyla Avrupa ulaştı. İki bin 75 kişi ise bu yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Her iki veri de geçen yılın toplamındaki sayıların üçte ikisine, 2016'dakinin dörtte birine tekabül ediyor.

Ancak insan kaçakçılığının önlenmesi için Libyalı silahlı gruplarla yapılan anlaşmaların da etkisiyle bu ülkeden İtalya'ya uzanan ana güzergâhtaki trafik geçen yıl büyük oranda azalsa da Batı Akdeniz üzerinden İspanya'ya geçişlerde artış yaşandı.

2015 yılında 1 milyondan fazla insanın kullandığı Türkiye-Yunanistan güzergâhına yönelen sığınmacı sayısında da AB ile Ankara arasında ertesi sene imzalanan anlaşmanın ardından büyük düşüş görüldü.

rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERVajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...Vajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...
Triyas Devrine Ait Dev Otçulun Fosili Uzmanları ŞaşırttıTriyas Devrine Ait Dev Otçulun Fosili Uzmanları Şaşırttı
Pakistan’daki Çin Konsolosluğu’na Terör SaldırısıPakistan’daki Çin Konsolosluğu’na Terör Saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.