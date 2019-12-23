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Uluslararası gözlemciler Özbekistan'daki genel seçimleri değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:41 | Son Güncelleme

Uluslararası gözlemciler Özbekistan'daki genel seçimleri değerlendirdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Georgy Tsereteli, Özbekistan'daki genel seçimlerin seçim yasası çerçevesinde yapıldığını, rekabetin oluştuğunu ve adayların seçim kampanyası yapma fırsatı bulduğunu belirtti.

Özbekistan'daki seçimleri izleyen Tsereteli, düzenlediği basın toplantısında, Özbek makamları tarafından yapılan geniş kapsamlı reformların bu seçimleri gerçekten ve doğrudan etkilediğini belirtti.

AGİT Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta da bu seçimlerde daha bağımsız görüşlerin güçlendiğini ve yeni bir özgürlük duygusunun ortaya çıktığını kaydederek ancak bu özgürlüklerin sınırlı kaldığını kaydetti. Zulueta, ülkenin ve demokratik kurumların geliştirilmesine yardımcı olmak için Özbek makamlarıyla iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Seçimi izleyen Bağımsız Devletler Topluluğu Gözlemciler Heyeti Başkanı Sergey Lebedev de seçimlerde gözlenen küçük hata ve ihlallerin seçim sonuçlarını etkilemeyeceğini kaydetti. Lebedev, 182 gözlemciden oluşan heyetin seçimden önce ve seçim gününde ülke çapında 2 bin 76 sandıkta yaptığı incelemelerde bazı küçük hata veya ihlalleri gözlemlediğini, ancak bunların 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan’daki seçim sonuçlarını etkileyemeyeceğini vurguladı.

Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı ve Gözlem Misyonu Başkanı Se Siaoyun da ülkedeki seçimlerin "demokratik ve şeffaf" geçtiğini kaydetti. 500’e yakın sandıkta seçim sürecini gözlemlediklerini aktaran Siaoyun, "Seçimler, Özbekistan seçim yasasına uygun olarak, demokratik ve şeffaf geçti” değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganıyla düzenlenen seçimlerde, 5 siyasi partiden 750 aday Yasama Meclisindeki 150 sandalye için yarıştı.

Toplam 20 milyon 596 bin 570 kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan'daki 150 seçim bölgesinde 10 bin 260 sandık kuruldu. Yurt dışındaki Özbek vatandaşlar, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerdeki Özbekistan'ın diplomatik temsilciliklerinde 55 sandıkta oy kullandı.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Konseyinin de bulunduğu kuruluşlardan 800'den fazla uluslararası gözlemci izledi. AGİT, ülkedeki parlamento seçimlerini ilk defa tam teşekküllü gözlem heyetiyle takip etti. Seçimleri 2 bine yakın yerli ve yabancı gazeteci de izledi.

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Özbekistan Özbekistan'da genel seçimler

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