Uluslararası gözlemciler Özbekistan'daki genel seçimleri değerlendirdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Georgy Tsereteli, Özbekistan'daki genel seçimlerin seçim yasası çerçevesinde yapıldığını, rekabetin oluştuğunu ve adayların seçim kampanyası yapma fırsatı bulduğunu belirtti.

Özbekistan'daki seçimleri izleyen Tsereteli, düzenlediği basın toplantısında, Özbek makamları tarafından yapılan geniş kapsamlı reformların bu seçimleri gerçekten ve doğrudan etkilediğini belirtti.

AGİT Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta da bu seçimlerde daha bağımsız görüşlerin güçlendiğini ve yeni bir özgürlük duygusunun ortaya çıktığını kaydederek ancak bu özgürlüklerin sınırlı kaldığını kaydetti. Zulueta, ülkenin ve demokratik kurumların geliştirilmesine yardımcı olmak için Özbek makamlarıyla iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Seçimi izleyen Bağımsız Devletler Topluluğu Gözlemciler Heyeti Başkanı Sergey Lebedev de seçimlerde gözlenen küçük hata ve ihlallerin seçim sonuçlarını etkilemeyeceğini kaydetti. Lebedev, 182 gözlemciden oluşan heyetin seçimden önce ve seçim gününde ülke çapında 2 bin 76 sandıkta yaptığı incelemelerde bazı küçük hata veya ihlalleri gözlemlediğini, ancak bunların 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan’daki seçim sonuçlarını etkileyemeyeceğini vurguladı.