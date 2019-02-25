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Uluslararası gözlemcilerden Nijerya'daki seçimlere övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 21:42 | Son Güncelleme

Uluslararası gözlemcilerden Nijerya'daki seçimlere övgü

Nijerya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerini takip eden uluslararası gözlemciler, bu seçimlerin önceki seçimlere göre çok daha şeffaf olduğunu açıkladı.

Uluslararası gözlemci heyeti adına açıklama yapan Maria Arena, "Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) zor bir ortamda seçimleri düzenlemesine rağmen seçimler, öncekilere göre daha şeffaf bir ortamda gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Arena, seçimlerin, operasyonel eksiklikler nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Ancak olumlu bir şekilde önceki seçimlere göre ilerleme kaydedilmiştir." dedi.

Seçimin şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin arttırmasında sivil toplum örgütlerinin önemli rol oynadığına dikkati çeken Arena, "İlerlemek için partiler, sivil toplum örgütleri, medya ve vatandaşlar arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç var." diye konuştu.

Arena, seçimlerde siyasi parti ve adayların özgürce propaganda yapabildiğinin altını çizdi.

Nijerya'da 2011 ve 2015 başkanlık seçimlerindeki çatışmalar nedeniyle binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Ülkede 16 Şubat'ta yapılması öngörülen seçimler, güvenlik ve oy pusulalarının bazı eyaletlere ulaştırılamaması nedeniyle 23 Şubat'a ertelenmişti.

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