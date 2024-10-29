Uluslararası gündeme bomba gibi düştü: Rus lider Putin'den Batı'ya çok sert gözdağı! "Rusya nükleer güçlerini hazır bulundurmalı"

Ukrayna ile Rusya arasında aylardır devam eden savaşta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve istihbarat yetkililerinin 'Kuzey Kore askerleri Kursk'ta Rusya safında savaşıyor' iddiaları dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Son dönemde Rusya ile Kuzey Kore arasında gelişen ilişkiler sonuçlarını ekonomik, siyasi ve askeri anlaşmalarla kuvvetlenmişti. Başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri Ukrayna safında Rusya'ya karşı bir cephe oluşturmaya çalışırken Rusya lideri Putin'den çok sert bir gözdağı geldi.

"RUSYA'NIN NÜKLEER GÜÇLERİNİ HAZIR BULUNDURMASI GEREK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer güçlerini hazır bulundurması gerektiğini belirterek, nükleer tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Putin, “Artan jeopolitik gerilimler, ortaya çıkan yeni dış tehditler ve riskler göz önüne alındığında, modern ve sürekli kullanıma hazır stratejik güçlere sahip olmak önemlidir. Yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceğimizi, ancak nükleer güçlerimizi gerekli yeterlilik seviyesinde tutacağımızı vurguluyorum” dedi.

TATBİKATIN AMACI: "DÜŞMANIN SALDIRISINA KARŞI BÜYÜK BİR NÜKLEER SALDIRI BAŞLATMAK"

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının “düşmanın nükleer saldırısına karşılık büyük bir nükleer saldırıyı” başlatmak olduğunu belirtti.

Tatbikatta, Yars kıtalararası balistik füzesi, denizaltılardan ateşlenen Sineva ve Bulava balistik füzeleri ile stratejik bombardıman uçaklarından ateşlenen seyir füzeleri kullanıldı.

KURSK CEPHESİNE GETİRİLDİ İDDİALARI

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) de Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine getirildiğini iddia etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İstihbarata göre Rusya, 27-28 Ekim'de ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracak. Bu, Kazan’da bugünlerde dolaşan dezenformasyonun aksine Rusya’nın açıkça gerilimi tırmandırma adımıdır." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır