Uluslararası Güvenlik Birliğinin ilk ortak tatbikatı başladı

ABU DABİ (AA) - Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 9 ülkenin üyesi olduğu Uluslararası Güvenlik Birliğinin (ISA) ilk güvenlik tatbikatı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) başladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, ortak tatbikata ISA'ya üye ülkelerden 50 kolluk kuvveti temsilcisi katılıyor.

Katılımcılar arasında hızlı müdahale, medya, iletişim, sivil savunma ve patlayıcı mühimmat imhası birimlerinin bulunduğu aktarılan haberde, tatbikatla ISA'ya üye ülkelerin 2017'den bu yana ortak şekilde geliştirdiği araçları, stratejileri ve prosedürleri değerlendirmenin amaçlandığı ifade edildi.

Tatbikatın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

İş birliği ve tecrübe paylaşımı aracılığıyla uluslararası organize suçlar ve aşırıcılıkla mücadele etmeyi hedefleyen ISA, 2017'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'de kuruldu. Birlik, BAE, Fransa, İtalya, Bahreyn, Fas, İspanya, Senegal, Singapur ve Slovakya'dan oluşuyor.

