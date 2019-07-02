HABER

Uluslararası Güvenlik Birliğinin ilk ortak tatbikatı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 22:45 | Son Güncelleme

BAE, Fransa, İtalya, Bahreyn, Fas, İspanya, Senegal, Singapur ve Slovakya'dan oluşan Uluslararası Güvenlik Birliğinin Abu Dabi ev sahipliğinde düzenlenen ilk ortak tatbikatı sona erdi

ABU DABİ (AA) - Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 9 ülkenin üyesi olduğu Uluslararası Güvenlik Birliğinin (ISA) Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen ilk güvenlik tatbikatı sona erdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan ISA'ya üye ülkelerden 50 kolluk kuvveti temsilcisinin katıldığı tatbikatın sona erdiğini açıkladı.

Katılımcılar arasında hızlı müdahale, medya, iletişim, sivil savunma ve patlayıcı mühimmat imhası birimlerinin bulunduğu tatbikatla, ISA'ya üye ülkelerin 2017'den bu yana ortak şekilde geliştirdiği araçları, stratejileri ve prosedürleri değerlendirmenin amaçlandığı aktarılmıştı.

İş birliği ve tecrübe paylaşımı aracılığıyla uluslararası organize suçlar ve aşırıcılıkla mücadele etmeyi hedefleyen ISA, 2017'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'de kuruldu. Birlik, BAE, Fransa, İtalya, Bahreyn, Fas, İspanya, Senegal, Singapur ve Slovakya'dan oluşuyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 100. yılı fener alayıyla kutlandıAtatürk’ün Erzurum’a gelişinin 100. yılı fener alayıyla kutlandı
Balıkçılar buldu! Acı haber geldiBalıkçılar buldu! Acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakın

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakın

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'da denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Balıkçılar buldu! Acı haber geldi

Üsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.