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Uluslararası Halk Müziği Festivali kapılarını açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 14:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) bu yıl ilk defa düzenlenen Uluslararası Halk Müziği Festivali’nin açılışı, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.

Uluslararası Halk Müziği Festivali kapılarını açtı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) bu yıl ilk defa düzenlenen Uluslararası Halk Müziği Festivali’nin açılışı, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Festivalin müzikal içeriğinin Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek İstanbul 1’inci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başladı. Müzikal içeriğinin Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlandığı organizasyonun açılışında konuşan Halk Müziği Sanatçısı Bingöl, “Festivalin amaçlarından biri müziklerimizi dünyaya ve dünya müziklerini de buraya taşıyarak kardeş kılmak, bu coğrafyada yüzyılllar boyunca değerini korumuş bulunan halk müziğinin değerli temsilcilerini saygıyla anmaktı. Dünyanın en zengin coğrafyasına sahibiz” diye konuştu.

İBB Kültür A.Ş. Müdürü Kemal Kaptaner de bu organizasyon ile Türk Halk Müziğini layık olduğu yere taşımayı hedeflediklerini aktararak emeği geçenlere teşekkür etti.

1-5 Aralık tarihleri arasında İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili bilgi veren, Otağ Müzik Merkezi’nden gelen 73 yaşındaki Yaşar Güvenç, organizasyona uygun olarak kendi enstrümanlarından bir sergi hazırladıklarını anlattı. Güvenç, ayrıca atölye çalışmalarından örneklerin de festival boyunca sergileneceğini belirtti.

4 MEKANDA 35 KONSER

Festivalde verilecek 35 konser İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kampüsleri dahil 4 farklı mekanda düzenlenecek.3 Aralık’ta kampüslerde başlayacak ve 5 Aralık’ta sona erecek konserlere katılım ücretsiz olacak.
Etkinlikler kapsamında dünyaca ünlü sanatçılar ağırlanacak. İki gün boyunca festival kapsamında, akademisyenler panellerle halk müziğini masaya yatırırken, fuaye alanında halk müzikleri enstrümanlarından oluşan sergi açık olacak. Yine festivalde bağlama, nefesli çalgılar ve vurmalı çalgılar atölyesi olmak üzere 3 farklı atölye çalışması yapılacak.

İRANLI HOMAYOUN SHAJARİAN İLK KEZ İSTANBUL’DA

İran kök müziğinin önemli temsilcisi Mohammed Reza Shajarian’ın oğlu Hümayun Şeceryan da festival kapsamında 3 Aralık’ta ilk kez İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Uluslararası Halk Müziği Festivali kapılarını açtıUluslararası Halk Müziği Festivali kapılarını açtıUluslararası Halk Müziği Festivali kapılarını açtıUluslararası Halk Müziği Festivali kapılarını açtı

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