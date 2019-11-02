MARDİN (AA) - Mardin'de ölümünün 50. yılında Süryani düşünür ve metropolit Hanna Dolabani anısına uluslararası çalıştay düzenlendi. Mardin Valiliği, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Süryani Kadim Vakfı ve Mardin-Diyarbakır Süryani Ortodoks Kilisesi Metropolitliği tarafından Ebu'l-Ula el-Mardini Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Uluslararası Hanna Dolabani Çalıştayı"nda 4 ülkeden 12 akademisyen ve din adamı tebliğ sundu. Çalıştayın açılışında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, farklı etnik yapıların bir arada yüzyıllardır yaşadığı, sokaklarında Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice dillerin konuşulduğu Mardin'in bölgenin en önemli destinasyonlarının başında geldiğini söyledi. "Bir arada yaşanılan bu şehirde önemli şahsiyetlerin bilinmesi gerekir. Süryani toplumunun Mardin'e çok önemli katkıları var. Bunu hem Mardin'de yaşayanlar hem de dışarıdan gelenler iyi biliyor." diyen Yaman, bu kapsamda böyle bir çalıştaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

- "Bu şehirde birlikte yaşayacağız" Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getiren Yaman, şunları kaydetti: "31 Mart'tan sonra 5,5 ay bu şehir moralini kaybetmişti, şimdi tekrar toparlanıyor Cumhurbaşkanımız sayesinde. Şehirden kopuk bir yerel yöneticilik o şehre zulümdür. Her ne kadar 'Halkın içindeyiz', 'Belediyecilik yapıyoruz' deseler de malum partinin belediye başkanı bu şehrin hiçbir bayramında bulunmadı, hiçbir etkinliğinde olmadı. Bu şehrin acısında, sevincinde olmadığını biliyorsunuz. Bu şehre hiçbir katkısı olmadığı için görevden alındı. Eğer bir şehre seçilecekseniz o şehrin bütün faaliyetlerinin içinde, o şehrin bütün unsurlarıyla beraber olacaksınız. O şehri yaşayacaksınız. Şehirde bombalar patlarken Ahmet Türk yok, şehirde kuraklık var Ahmet Türk yok, sevincinde, üzüntüsünde Ahmet Türk yok. 'Ben bu şehre seçildim.' diyor. Zorla, tehditle seçildin. Bir belediye başkanının bu şehirde yaşaması lazım. Bu şehrin acılarını, sıkıntılarını beraber çözmesi, sevincini, üzüntüsünü birlikte yaşaması lazım. İnşallah bundan sonra böyle olacak. Bu şehirde birlikte yaşayacağız."

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da bir toplumun medeniyet ve gelişmişlik durumunun insana, akla, bilime, ahlaka ve vicdana verdiği değerle ve aynı zamanda yetiştirdiği bilgi ve hikmet ehli insanlarla ölçüldüğünü söyledi. Tarihin bu tür örnek şahsiyetlerin biyografileriyle dolu olduğuna işaret eden Özcoşar, "Tarihimizi süsleyen örnek şahsiyetler ve ilim insanları geldikleri ve ait oldukları farklı miras ve kültür birikimini, çeşitli inanç ve pratikler hazinesini insanlığın ortak havuzuna dökmeyi başarmışlardır. Bu sebeple bugün Mardin gibi kadim bir şehirde hem Mor Efrem'in 'Kutsal ruhun gitarı' denilen şiirinden hem de Fahreddin El Mardini'nin işrak felsefesinden, Hanna Dolabani'nin hikmet yolculuğundan rahatlıkla bahsedebiliyoruz." diye konuştu. Özcoşar, bunun ortak tarihin ve coğrafyanın asırlar boyunca yoğurduğu ve hediye ettiği büyük bir imkan ve potansiyel olduğunu vurgulayarak, "Bize de düşen bu potansiyelin izini sürmek ve günümüz insanlarına aktarmak, bir adım daha ileriye götürmektir." ifadelerini kullandı.