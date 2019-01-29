"Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü"

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde, "Uluslararası Holokost Anma Günü" kapsamında “Lina Amato'nun Hikayesi” belgeselinin gösterimi yapıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen programda, Türkiye'nin eski Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen'in kurtardığı Türk Yahudisi Lina Amato Kantor'un yaşamını anlatan “Lina Amato'nun Hikayesi” belgeseli gösterildi.

Programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, ülkedeki yabancı misyon şefleri, Yahudi toplumun temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Yazgan, geçmişte yaşanan Holokost gibi soykırımları herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin eski Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen'ın, 1944'te adayı işgal eden Nazi kuvvetlerine karşı çıkarak 200 Yahudi'yi kurtarmaya çalıştığını belirten Yazgan, ancak 50'sini ölümden kurtarabildiğini anlattı.

Yazgan, Ülkümen'in diğer kişileri kurtaramadığı için hayatının sonuna kadar çok üzüldüğünü ifade etti.

Programda ayrıca Holokost kurbanları, Başkonsolos Ülkümen ve 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yardım eden diğer Türk diplomatlar anıldı.

