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Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu binası #WeRemember yazısıyla ışıklandırıldı

İSTANBUL (AA) - 27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu binasının ana cephesi #WeRemember yazısıyla ışıklandırıldı.

Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau’un kurtarılışının 75. yıl dönümünde, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu binalarının ana cepheleri, 24 saat boyunca anma günü için tüm dünyada açılan #WeRemember hashtag yazısıyla aydınlatıldı.

Nazi rejiminin kurbanlarını hatırlamak amacıyla düzenlenen etkinlik ayrıca yabancı düşmanlığı ve ötekileştirmeye karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü antisemitizm Nazi kampları

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