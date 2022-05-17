Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü'nde Alman yetkiliden çağrı

Almanya'da hükümetin İnsan Hakları Sorumlusu Luise Amtsberg, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtlığı Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, LGBTI+ bireylerin 69 ülkede günümüzde dahi cezai kovuşturma tehdidi, 11 ülkede ise ölüm cezası ile karşı karşıya olduğunu belirterek kuir (queer) bireylerin dünya genelinde daha iyi korunması çağrısında bulundu.

Birçok ülkede devlet kurumlarının yaşananları seyretmekle kalmayıp, kuir bireylere yönelik ayrımcılığın bizzat aktörü olduğunu belirten Amtsberg, "LGBTI+ bireyler silahlı çatışmalardan da özel bir biçimde etkileniyor" dedi. Amtsberg çatışmaların önlenmesi, istikrarın sağlanması, barışın teşviki ve insani yardımlarda LGBTI+ bireylerin ihtiyaç ve haklarının yeterince gözetilmediğini söyledi.

AMTSBERG: KOALİSYON SÖZLEŞMESİ UYGULANMALI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 2018 yılında transseksüelliği "ruhsal bozukluk" sınflandırmasından çıkarma kararı aldığına dikkat çeken Amtsberg, şiddet ve ayrımcılığın ise birçok yerde olduğu gibi Almanya'da da sürdüğünü söyledi. Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu, "Bu nedenle koalisyon sözleşmesinde öngörülen kuir politikaları planlarının bir an önce hayata geçirilmesini bekliyorum" dedi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan hükümet, koalisyon sözleşmesinde "transseksüel yasası" olarak bilinen yasanın yürürlükten kaldırılması üzerinde anlaşmıştı. Bunun yerine "Kendi Kaderini Tayin Yasası" hazırlanması gerektiğini belirten Amtsberg, bu yasanın cinsiyet kaydını değiştirme sürecinin "onurlu" şekilde ilerlemesini güvence altına alması gerektiğini ifade etti.

17 Mayıs günü Dünya Sağlık Örgütü'nün, 17 Mayıs 1990’da eşcinselliği “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması”ndan çıkarmasından bu yana Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtlığı Günü olarak kutlanıyor.



