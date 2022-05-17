HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü'nde Alman yetkiliden çağrı

Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü'nde Alman yetkiliden çağrı

17.05.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da hükümetin İnsan Hakları Sorumlusu Amtsberg Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dünya genelinde kuir bireylerin daha iyi korunması çağrısında bulundu.

Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü'nde Alman yetkiliden çağrı

Almanya'da hükümetin İnsan Hakları Sorumlusu Luise Amtsberg, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtlığı Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, LGBTI+ bireylerin 69 ülkede günümüzde dahi cezai kovuşturma tehdidi, 11 ülkede ise ölüm cezası ile karşı karşıya olduğunu belirterek kuir (queer) bireylerin dünya genelinde daha iyi korunması çağrısında bulundu.

Birçok ülkede devlet kurumlarının yaşananları seyretmekle kalmayıp, kuir bireylere yönelik ayrımcılığın bizzat aktörü olduğunu belirten Amtsberg, "LGBTI+ bireyler silahlı çatışmalardan da özel bir biçimde etkileniyor" dedi. Amtsberg çatışmaların önlenmesi, istikrarın sağlanması, barışın teşviki ve insani yardımlarda LGBTI+ bireylerin ihtiyaç ve haklarının yeterince gözetilmediğini söyledi.

AMTSBERG: KOALİSYON SÖZLEŞMESİ UYGULANMALI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 2018 yılında transseksüelliği "ruhsal bozukluk" sınflandırmasından çıkarma kararı aldığına dikkat çeken Amtsberg, şiddet ve ayrımcılığın ise birçok yerde olduğu gibi Almanya'da da sürdüğünü söyledi. Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu, "Bu nedenle koalisyon sözleşmesinde öngörülen kuir politikaları planlarının bir an önce hayata geçirilmesini bekliyorum" dedi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan hükümet, koalisyon sözleşmesinde "transseksüel yasası" olarak bilinen yasanın yürürlükten kaldırılması üzerinde anlaşmıştı. Bunun yerine "Kendi Kaderini Tayin Yasası" hazırlanması gerektiğini belirten Amtsberg, bu yasanın cinsiyet kaydını değiştirme sürecinin "onurlu" şekilde ilerlemesini güvence altına alması gerektiğini ifade etti.

17 Mayıs günü Dünya Sağlık Örgütü'nün, 17 Mayıs 1990’da eşcinselliği “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması”ndan çıkarmasından bu yana Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtlığı Günü olarak kutlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin Türkiye'ye gelecek mi? Kremlin'den açıklamaPutin Türkiye'ye gelecek mi? Kremlin'den açıklama
Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmişPolis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş
İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmedilerİsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif!

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif!

İlginizi Çekebilir

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.