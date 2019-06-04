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Uluslararası Hukukçular Birliğinden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 03:11 | Son Güncelleme

Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Necati Ceylan: - ''Uluslararası Hukukçular Birliği, İsrailli bir grup fanatiği İsrail kuvvetlerinin aşkın müdahalesi altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirilen baskını ve ibadet edenlere menfur saldırıyı kınıyoruz''

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı basmasını ve itikaftakilere saldırmasını kınadı.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya dün bir grup fanatik Yahudi ve İsrail polisi tarafından baskın düzenlendiğini hatırlattı.

Ramazanın son 10 gününü itikafta geçirmek için bulunanlar da dahil cemaatin duruma tekbir getirerek tepki göstermesi üzerine darbedilenlerin olduğunu belirten Ceylan, ''İsrail polisinin Kıble Mescidi'nin içerisine sığınan cemaatin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından mescidin kapılarını zorla kapattırmıştır. İsrail polisinin ibadet eden Filistinlilere, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine yaptığı saldırıda yaralananlar olduğu ve birçok kişinin gözaltına alındığı biliniyor. İsrail güçlerinin yıllardır sistematik olarak uyguladığı Kudüs’ün kimliğini değiştirmek ve Mescid-i Aksa’yı bölmek saikli yaptığı hukuksuzlukların bir yenisini daha ''kutsala ve mabede karşı'' işleyerek yapılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Ceylan, Uluslararası Hukukçular Birliğinin İsrailli bir grup fanatiği İsrail kuvvetlerinin aşkın müdahalesi altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirilen baskını ve ibadet edenlere menfur saldırıyı kınadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

''Bu baskın, Mescid’in statüsüne dair açık bir hukuki ihlal niteliği taşıdığı gibi evrensel hukuk normlarına aykırı görüyoruz. Şüphesiz ki bu saldırı, Mescid-i Aksa’nın İsraillileştirme planının bir parçası olduğu kadar ibadet özgürlüğünü de hedef alan evsafta olup ramazanın bu son günlerinde İslam alemini tahrik edercesine yapılan bir saygısızlıktır. Uluslararası topluma ve örgütlere İsrailli yerleşimcilerin ve kuvvetlerinin inanç ve ibadet özgürlüğünü hedef alan bu hukuksuz saldırılarını durmak için sorumluluk üstlenmeye, tüm bu hukuksuzluklar karşısında tarihî direnişiyle örnek bir temsiliyet içinde olan Filistin halkına destek vermeye, gözaltına alınanların bırakılması ve saldırıda bulunanlar için gereğinin yapılmasına çağrımızı ve İsrail’in Filistin halkına karşı yaptığı tüm hukuksuzlukları olduğu gibi ibadet özgürlüğünü hiçe sayan bu saldırganlığını da Birlik olarak kınadığımızı kamuoyuna saygıyla sunarız.''

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