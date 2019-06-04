Uluslararası Hukukçular Birliğinden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı basmasını ve itikaftakilere saldırmasını kınadı.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya dün bir grup fanatik Yahudi ve İsrail polisi tarafından baskın düzenlendiğini hatırlattı.

Ramazanın son 10 gününü itikafta geçirmek için bulunanlar da dahil cemaatin duruma tekbir getirerek tepki göstermesi üzerine darbedilenlerin olduğunu belirten Ceylan, ''İsrail polisinin Kıble Mescidi'nin içerisine sığınan cemaatin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından mescidin kapılarını zorla kapattırmıştır. İsrail polisinin ibadet eden Filistinlilere, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine yaptığı saldırıda yaralananlar olduğu ve birçok kişinin gözaltına alındığı biliniyor. İsrail güçlerinin yıllardır sistematik olarak uyguladığı Kudüs’ün kimliğini değiştirmek ve Mescid-i Aksa’yı bölmek saikli yaptığı hukuksuzlukların bir yenisini daha ''kutsala ve mabede karşı'' işleyerek yapılmıştır.'' ifadelerini kullandı.