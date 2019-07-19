Uluslararası hukukçular BM İnsan Hakları Konseyi'ne sundukları raporda 'Türkiye'de yargı bağımsızlığı zedelendi' dedi

Daha önceki dönemde de Türkiye'de insan hakları konusunda bazı kaygılar bulunduğu kaydedilen raporda, ancak darbe girişiminden sonra hakim, savcı ve avukatlara yönelik keyfi gözaltılar, tutuklamalar ve davalarla yargı bağımsızlığının zedelendiği söyleniyor.

Aralarında İngiltere ve Galler Barosu'nun da bulunduğu çeşitli uluslararası insan hakları ve hukuk kuruluşlarından oluşan hukukçular koalisyonu raporda, BM İnsan Hakları Konseyi'ne "Türkiye'de yargı alanında çalışanlara yönelik yaygın ve sistematik baskılar" karşısında hızla adım atma çağrısı yaptı.

10'dan fazla uluslararası hukuk örgütü ve baro, Türkiye'de yargı bağımsızlığı konusunda hazırladıkları raporu Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sundu. Raporda, Türkiye'de son yıllarda binlerce hakim ve savcının sistemli bir şekilde görevden alındığı ve tutuklandığı, yargı bağımsızlığının zedelendiği belirtildi.

Görevden alma, gözaltı, tutuklama ve yargılamalar

Raporda 2016'daki darbe girişiminden sonra toplam 4 bin 260 hakim ve savcının görevden alındığı ve bunlardan 634'ünün terör suçlamalarıyla yargılanarak mahkum oldukları kaydediliyor.

Hakimlerin atanması ve disiplin süreçleriyle ilgili yeni düzenlemeler ile yürütmenin yargı üzerindeki etkisinin arttığı da belirtiliyor.

Buna ek olarak yine aynı dönemde 1546 avukatın yargı önüne çıkarıldığı, 599 avukatın gözaltına alındığı ya da tutuklandığı ve bunlardan 311'i hakkında toplam 2000 yıla yakın hapis cezaları verildiği de aktarılıyor.

Raporun hazırlanması ve sunulmasında öncü rol üstlenen, İngiltere ve Galler'de 180 bin üyesi olan Hukukçular Birliği Başkanı Simon Davis, Türkiye'de hakim ve savcı bağımsızlığının 2016'daki başarısız darbe girişiminden bu yana sistematik bir şekilde ihlal edildiğini, hala görev yapmakta olan avukatların tehdit ve baskı altında olduklarına ilişkin şikayetler bulunduğunu söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönen binlerce başvuru

Avukatların da müvekkillerine göre tanımlanıp cezalandırıldıklarını kaydeden Davis, "Bu korkutucu ortam her vatandaşın bir avukat tarafından temsil edilme ve adil yargılanma haklarını zedeliyor" dedi.