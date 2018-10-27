STRAZBURG (AA) - 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalara verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buldu. İdealkent Dergisi tarafından düzenlenen İdealkent Ödül Töreni, Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirildi. Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir kentler ve kentlerde sürdürülebilirlik kavramlarının, uluslararası platformlarda sıkça tartışılmasının, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukları giderek arttırdığını ve kentin tüm paydaşlarına pek çok önemli sorumluluklar yüklediğini söyledi. İdeal bir yerel yönetimden, sürdürülebilir kentler konusunda politikalar yürütmesi, teşvik etmesi, destekleme, uygulama, izleme, denetleme ve ölçme sorumluluklarının beklendiğini anlatan Sunar, kentlerin sürdürülebilirliğine katkı sunan projeleri ve kentsel aktörleri teşvik etmek amacıyla ödüllendirdiklerini, ancak ödüllerin, bir yarışma neticesinde değil, projeleri daha çok görünür ve bilinir kılmak amacıyla verildiğini dile getirdi.

Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu da ödüllerin Avrupa Konseyi binasında verilmesinin önemine dikkati çekerek, ödül töreninin, gelecek yıllarda Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'yle yürütülmesini ve alanının genişletilip, Avrupa Konseyi'ne üye ülkeleri de kapsayacak şekilde yapılmasını önerdi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri (UCLG-MEWA) Mehmet Duman da kentliye ve kent sorunlarına en yakın yönetim birimleri olan yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin önemine değinerek, "Bu sayede daha etkin ve esnek karar mekanizmaları oluşturulabilecek ve kentleri daha yaşanabilir kılacak proje ve faaliyetler çok daha hızlı şekilde hayata geçirilebilecektir." diye konuştu. Teşkilat olarak 9 komiteyle bu çalışmaların yaygınlaşması için destek vermeye hazır olduklarını aktaran Duman, bu ödüllerin yeni projeler için güzel bir motivasyon oluşturmasını diledi. - "Sürdürülebilirlik, kentlerin daha yaşanabilir mekanlar olmasını kolaylaştıracak"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ise kongrenin, şehirlerin geleceğine ilişkin önemli çıktılar üretmesi temennisinde bulundu. Mahmut Kaçar, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi tehditlerin bulunduğu bir ortamda, sürdürülebilir kentler ve çevre adına yapılacak her türlü faaliyetin, insanlığın geleceği adına umut taşıdığını söyledi. Kaçar, "Bizim çabamız, gelecek nesillerin hakkına, hukukuna saygı duyarak yaşamak olmalıdır. Dünyanın gidişatına baktığımızda sürdürülebilirlik kavramı etrafında yapılacak değerlendirmelerin, kentlerimizin daha yaşanabilir mekanlar olmasını kolaylaştıracağı muhakkaktır." ifadesini kullandı. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşamasının, kentler için yeni tehditleri ortaya çıkardığını vurgulayan Kaçar, "Kentsel sorunlar öylesine karmaşık bir hale gelmektedir ki bu karmaşıklık, programlı bir şekilde yönetilmez ise geleceğimiz noktasında ciddi sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmazdır." dedi. Ödül alacak projelerin ve belediyelerin varlığının, daha yaşanabilir kentler konusundaki umudunu güçlendirdiğini aktaran Kaçar, ödüle layık görülen proje sahiplerini tebrik etti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu'nun, Avrupa Konseyi ve Kongre'nin Türkiye ile olan ilişkilerini anlattığı toplantıda, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Andreas Kiefer ise çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman ise temiz ve yeşil şehirlerin arttırılması gerektiğine dikkati çekerek, yerel yönetimlerin yenilikçi vizyonlar belirlemesi gerektiğini vurguladı. Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Bu kapsamda belediye, kişi ve kurumlara 14 dalda 21 ödül verildi. Ödüle layık görülen projeler, Avrupa Konseyi binasında bir hafta boyunca sergilenecek. - İdealkent Ödülleri Ödüle layık görülen kurum ve kişiler şöyle: "- Çevre Düzenleme Ödülü - Antalya Büyükşehir Belediyesi - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Mehmet Tevfik Türel - Kentsel Koruma Ödülü- Konya Büyükşehir Belediyesi- Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay - Kimlikli Şehir Ödülü - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi - Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu

- Atık Yönetimi Ödülü - Malatya Büyükşehir Belediyesi - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat - Sosyal Belediyecilik Ödülü - Kayseri Büyükşehir Belediyesi - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik - Yerel Kalkınma Ödülü - Kayseri Büyükşehir Belediyesi - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik - Sürdürülebilir Enerji Ödülü- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin - Yerel Katılım ve Demokrasi Ödülü Mersin Büyükşehir Belediyesi - Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz - Çevre Düzenleme Ödülü - Keçiören Belediyesi - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak - Mimari Koruma Ödülü- Korkuteli Belediyesi - Belediye Başkanı Hasan Ali İrban - Katılımcı Belediyecilik Ödülü - Aziziye Belediyesi, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan - Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü- Esenler Belediyesi - Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu - Mimari Koruma Ödülü - Vakıflar Genel Müdürlüğü - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem - Afet ve Göç Yönetimi Ödülü - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - Başkan Dr. Mehmet Güllüoğlu