Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buldu

Şehirlerin sahip olduğu değerlerle diğer kentlerle ilişkiler geliştirdiğini ifade eden Karatepe, bunun insanlığın geleceğini için önemli olduğunu belirtti.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, yerel değerlerin kentlerde özenle korunduğunu ve sürdürülebilir şehirleşmenin önemli unsurlarından biri kabul edildiğini söyledi.

PARİS (AA) - Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nda (UNESCO) düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, kentte çıkan bir sorunun veya güzel bir uygulamanın diğer kentleri de etkilediğini kaydetti.

Kentlerinin sorunlarının çözümü ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi için uluslararası iş birliklerinin son derece önemli olduğu görüşünü paylaşan Osmanoğlu, her şehrin kendine özgün sorun ve imkanlarıyla sakinlerini daha iyi bir yaşam sunabilmek için mücadele verdiğini anlattı.

Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar, enstitünün kentlerde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm üretmek için kurulduğunu aktardı.

Sunar, Uluslararası İdealkent Ödülleri'nin kentsel sorunların çözümünde yenilikçi, toplumcu ve ekoloji arayışları teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti. Yusuf Sunar, kentin sadece fiziksel şartların iyileştirilmesini değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel değerleri yeniden üreten, toplumsal adaleti sağlayan, çevreye duyarlı, yerel demokrasiyi güçlendiren ve toplumsal riskleri azaltan ideal kent ödüllerinin kapsamı içerisinde yer aldığını belirtti.