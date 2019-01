Uluslararası ilişkiler uzmanı Balcı’dan 2019 bölgesel risk değerlendirmesi

"Ukrayna’daki çatışma yeniden ısınabilir"

Diğer yandan, Ukrayna’da şu an için “donmuş çatışma” niteliğindeki gerilimin her an için yeniden ısınabilme olasılığına sahip olduğunu değerlendiren Balcı, "AB, ABD ve Rusya’nin başat aktörler olduğu Ukrayna’daki toplumsal çatışma Türkiye’nin tıpkı 2014-2015 döneminde olduğu gibi bir kez daha bu krizin etkilerini hissetmesine yol açabilir. Bu durumda Türkiye, özellikle Suriye krizi konusunda muhatabı olan Rusya ile gerilim yaşayabilir diğer yandan ABD ve AB ile ilişkilerinde sorunlar yaşanabilir. Bu bağlamda, bölgesel güvenlik riski niteliğindeki Ukrayna krizi Türkiye’nin dolaylı bir taraf olmasına rağmen doğrudan etkileyebilecek bir tehdide dönüşebilir. Son olarak Yunanistan ile bir süredir Ege üzerinde yaşanan gerilim de Türkiye için bir güvenlik riski durumundadır. Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik provokatif söylem ve hamleleri 2019’da pratiğe geçebilir ve somutlaşabilir. Bu durum Türkiye’nin güvenliğine doğrudan bir tehdit teşkil edecektir" dedi.

Balcı, 2019’un, bölgesel risk potansiyelleri ile Türkiye’nin güvenlik gündeminin dinamizmini koruyacağına işaret ettiğine işaret etti. Bu kapsamda Türkiye’nin tüm bu risk potansiyellerine karşı hazırlıklı olmasının gerektiğine vurgu yaptı.