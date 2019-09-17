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Uluslararası ilk uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

Rusların test çalışmaları sürdürdükleri MC-21 tipi yolcu uçağı TEKNOFEST’te sergilendi - Rus Pilot Oleg Mutovin: - "Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli. Bu durum ulusal seviyeyi de yükseltiyor"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Uluslararası ilk uçuşunu Rusya'dan İstanbul'a yapan Rus yapımı MC-21 yolcu uçağının test pilotu Oleg Mutovin, "Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli. Çünkü kendiniz üretiyoruzsunuz kendi uçağınızı ve tüm teknik gelişmelerini kendiniz yapıyorsunuz. Bu durum ulusal seviyeyi de yükseltiyor." dedi.

Uluslararası ilk uçuşunu dün Rusya Jukovski Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gerçekleştiren Rus yolcu uçağı MC-21, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergileniyor. Tam uzunluğu 42,20 metre olan uçağın kanat açıklığı 35,90 metre. Rusların test çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği uçağın ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştiren Rus Pilot Oleg Mutovin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Türkçe selamla başlayan Mutovin, İstanbul'a ilk defa uçtuğunu söyledi. Mutovin, "Dün uçağın ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştirdik. Rusya'dan İstanbul'a uçtuk. Bu uçağın ve Rusya Federasyonu'ndaki dizayn bürosundaki diğer uçakların da test pilotuyum. Jet eğitim uçakları, yolcu uçakları gibi farklı uçaklar da üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin kendi uçağını yapmasının o ülkeye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mutovin, "Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli. Çünkü kendiniz üretiyoruzsunuz kendi uçağınızı ve tüm teknik gelişmelerini kendiniz yapıyorsunuz. Bu durum ulusal seviyeyi de yükseltiyor." diye konuştu.

Uçağın özelliklerinden bahseden Mutovin, "Bu uçak, orta mesafeli bir yolcu uçağı. Yolcu kapasitesi maksimum 211. 6 bin kilometre menzilli. Uçak, kendi sınıfında en geniş uçak gövdesi olma özelliğine sahip. Ayrıca yolcular için çok konforlu. Geniş bir salonu var. Modern aktif kontrol sistemi bulunuyor. Testleri ise devam ediyor. Bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

Festivalde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Mutovin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklar var bu festivalde ve bilimsel olarak bilgileniyorlar. Çok gurur duyuyorum bu festivalde olmaktan. İnsanlar çok iyi, birçok insan ve çocuk burada ziyarete geldi."

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MC-21 tipi yolcu uçağı Rus Pilot Oleg Mutovin Rusya TEKNOFEST

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