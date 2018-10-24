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"Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı" yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca Ankara'da düzenlenecek çalıştay ile İmam Maturidi'nin düşünce dünyasını anlamak, akıl, hikmet, adalet, özgürlük ve ahlak gibi temel kavramlar üzerinden bu düşünce dünyasının günümüz İslam dünyasında yaşanan sorunlara ışık tutmasını sağlamak amaçlanıyor - "Kayıp Aydınlanmanın İzinde" sloganıyla kamuoyuna duyurulan çalıştayın, tarihte olduğu gibi yeni bir Türk-İslam medeniyeti kurma fikrinin temelini inşa etmesi hedefleniyor

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca Ankara'da düzenlenecek "Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı" yarın başlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarın başlayacak çalıştay 3 gün sürecek. Çalıştay ile İmam Maturidi'nin düşünce dünyasını anlamak, akıl, hikmet, adalet, özgürlük ve ahlak gibi temel kavramlar üzerinden bu düşünce dünyasının günümüz İslam dünyasında yaşanan sorunlara ışık tutmasını sağlamak amaçlanıyor.

"Kayıp Aydınlanmanın İzinde" sloganı ile kamuoyuna duyurulan çalıştayın, tarihte olduğu gibi yeni bir Türk-İslam
medeniyeti kurma fikrinin temelini inşa etmesi bekleniyor.

Çalıştayın 6 kişiden oluşan yürütme kurulunun başkanlığını, 23. ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili ve aynı zamanda Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Çalışkan, 15 bilim insanından oluşan bilim kurulu başkanlığını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün yapacak.

- İmam Maturidi'nin düşünceleri 4 ana tema üzerinde müzakere edilecek

Çalıştaya Türkiye'de ve dünyada İmam Maturidi ile ilgili bilimsel çalışmaları olan kişiler davet edildi. Çalıştaya ABD, Almanya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan 6, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden de 42 olmak üzere toplam 48 bilim insanı katılacak.

Oturumlarda İmam Maturidi'nin düşünceleri akıl, adalet, hikmet ve özgür irade olmak üzere 4 ana tema üzerinde müzakere edilecek.

Çalıştayın ilk gününde ABD Emory Üniversitesinden Dr. Philip C. Doroll'in "Maturidi'de Metafizik Tasavvur: Adalet" ile Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Hülya Alper'in "Maturidi'de "Epistemolojik Tasavvur: Akıl" konu başlığıyla sunacakları tebliğ müzakere edilecek.

İkinci gün ise Harran Üniversitesinden Dr. Sami Şekeroğlu "Maturidi'de Ahlaki Tasavvur: Hikmet", Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Sönmez Kutlu'nun "Maturidi'de İnsan ve Toplum Tasavvuru: Özgür İrade" başlıklı tebliğleri müzakere edilecek.

- Somut bir yol haritası sunulacak

Çalıştay sonucunda İslam dünyasında yaşanan sorunlara ve yeni bir Türk-İslam medeniyeti inşasına yönelik tüm dünyaya somut bir yol haritası sunulması hedefleniyor.

Bu kapsamda şu soruların cevapları aranacak:

"İslam'ın temel ve vazgeçilmez değerleri etrafında birlik ve beraberlik nasıl sağlanabilir? İslam dünyası kendi köklerini keşfetmek için neler yapmalıdır? Müslümanlar arasında sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirmek için atılması gereken adımlar nelerdir? İslam'ın terör ve şiddet dini olmadığını; akıl, ahlak, adalet, bilgi, hikmet, barış ve özgürlük dini olduğunu göstermek için neler yapılmalıdır? İslam dünyasının tekrar öz güvene kavuşması, aktör ve özne olarak tekrar tarihe yön verebilmesi için atılması gereken somut adımlar nelerdir? Yeni bir Türk-İslam medeniyeti inşa etmek için bugünden hangi temeller atılmalıdır?"

Çalıştayda tüm bu ve benzeri
sorulara cevap aranacak ve kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri bir rapor halinde kamuoyuna ve ilgili makamlara sunulacak.

Son günu yapılacak basın toplantısı ile Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca ve Farsça dillerinde hazırlanmış sonuç bildirgesi ulusal ve uluslararası basın ile paylaşılacak. Sunulan tebliğler, kitap haline getirilerek yine bu dillerde yayımlanacak.

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Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Uluslararası İmam Matüridi Çalıştayı

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