"Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı" yarın başlıyor

Çalıştayın 6 kişiden oluşan yürütme kurulunun başkanlığını, 23. ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili ve aynı zamanda Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Çalışkan, 15 bilim insanından oluşan bilim kurulu başkanlığını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün yapacak.

"Kayıp Aydınlanmanın İzinde" sloganı ile kamuoyuna duyurulan çalıştayın, tarihte olduğu gibi yeni bir Türk-İslam medeniyeti kurma fikrinin temelini inşa etmesi bekleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarın başlayacak çalıştay 3 gün sürecek. Çalıştay ile İmam Maturidi'nin düşünce dünyasını anlamak, akıl, hikmet, adalet, özgürlük ve ahlak gibi temel kavramlar üzerinden bu düşünce dünyasının günümüz İslam dünyasında yaşanan sorunlara ışık tutmasını sağlamak amaçlanıyor.

Çalıştaya Türkiye'de ve dünyada İmam Maturidi ile ilgili bilimsel çalışmaları olan kişiler davet edildi. Çalıştaya ABD, Almanya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan 6, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden de 42 olmak üzere toplam 48 bilim insanı katılacak.

Oturumlarda İmam Maturidi'nin düşünceleri akıl, adalet, hikmet ve özgür irade olmak üzere 4 ana tema üzerinde müzakere edilecek.

Çalıştayın ilk gününde ABD Emory Üniversitesinden Dr. Philip C. Doroll'in "Maturidi'de Metafizik Tasavvur: Adalet" ile Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Hülya Alper'in "Maturidi'de "Epistemolojik Tasavvur: Akıl" konu başlığıyla sunacakları tebliğ müzakere edilecek.

İkinci gün ise Harran Üniversitesinden Dr. Sami Şekeroğlu "Maturidi'de Ahlaki Tasavvur: Hikmet", Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Sönmez Kutlu'nun "Maturidi'de İnsan ve Toplum Tasavvuru: Özgür İrade" başlıklı tebliğleri müzakere edilecek.

- Somut bir yol haritası sunulacak

Çalıştay sonucunda İslam dünyasında yaşanan sorunlara ve yeni bir Türk-İslam medeniyeti inşasına yönelik tüm dünyaya somut bir yol haritası sunulması hedefleniyor.