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Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, DEAŞ mensuplarının kendi ülkelerinde yargılanmalarını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye’den Irak’a teslim edilen terör örgütü DEAŞ mensuplarının kendi ülkelerinde yargılanmalarını istedi.Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW), terör örgütü DEAŞ mensuplarının kendi ülkelerinde yargılanmalarını istediği belirtilen raporda, geçtiğimiz hafta Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) çoğu Iraklılardan oluşan 280’den fazla DEAŞ’lıyı Irak tarafına teslim ettiği hatırlatıldı.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye’den Irak’a teslim edilen terör örgütü DEAŞ mensuplarının kendi ülkelerinde yargılanmalarını istedi.
Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW), terör örgütü DEAŞ mensuplarının kendi ülkelerinde yargılanmalarını istediği belirtilen raporda, geçtiğimiz hafta Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) çoğu Iraklılardan oluşan 280’den fazla DEAŞ’lıyı Irak tarafına teslim ettiği hatırlatıldı. Bunların arasında en az 13 Fransa vatandaşının bulunduğuna dikkat çekildi.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in en az 13 Fransa vatandaşının Irak’ta yargılanacağını açıklamasına dikkat çekilen raporda "Salih’in ülkesinin uluslararası yasalar çerçevesinde hareket edeceğini açıklamasına rağmen, Irak’taki DEAŞ üyelerinin yargılanması, tutukluların nakilleri ve tutuklamaları esnasında işkenceye maruz kalacaklarını göstermektedir" ifadelerine yer verdi.
Bütün şartlarda dünyanın her ülkesinde idam cezasının reddedildiği belirtilen raporda, Irak’taki DEAŞ üyelerinin yargılama sürecinde yasal işlemlerin uygulanmadığına dikkat çekerek, Bağdat’ta yargılanan örgüt üyelerinin mahkemesinin 5 dakika bile sürmediğini ileri sürdü.
Fransa’nın konuyla ilgili tutumundan duyduğu üzüntünün ifade edildiği raporda, vatandaşlarını Irak’ta yargılanmasına izin veren ülkelerden Irak’taki yargının düzeltilmesi için acilen müdahale etmeye veya kendi ülkelerinde yargılamaya çağırdı.

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