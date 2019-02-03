Uluslararası İnsan Kaçakçılığı Vakaları Son 13 Yılın Zirvesinde

Birleşmiş Milletler 2018 yılında dünyada yaşanan insan kaçakçılığının son 13 yılın zirvesine çıktığını açıkladı. BM’nin New York’taki merkezinde düzenlenen özel oturumda, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) 2018 yılıyla ilgili hazırladığı rapor açıklandı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Direktörü Yury Fedetov, “Tüm yönleriyle insan kaçakçılığı ve ticaretiyle yüzleşmeyi ve mücadele etmeyi başarmak istiyorsak, insan kaçakçılığının kapsamını ve yapısını daha iyi anlamamız gerekir. İnsan kaçakçılığının nerelerde meydana geldiğini, kurbanlarını ve bu suçu kimin işlediğini bilmeliyiz” dedi.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan rapordaki son rakamlara göre, 2003 yılında 20 binden az insan kaçakçılığı vakası kayıtlara geçerken, 2016'da kaydedilen vaka sayısının 25 binin üzerine çıktığı gözlendi.

“Tedbirler artsa da vaka sayısı giderek artıyor”

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, son on yılda birçok ülkede insan kaçakçılığını izleme ve değerlendirme kapasitelerini arttırdığını vurguladı. Rapor, dünyada birçok ülkede insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yeni yasalar çıkmış kolluk kuvvetleri arasında daha iyi eşgüdüm sağlanmış ve mağdurları tespit etme kapasiteleri güçlendirilmiş olmasına karşın insan ticareti vakalarının arttığını kaydetti.