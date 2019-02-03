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Uluslararası İnsan Kaçakçılığı Vakaları Son 13 Yılın Zirvesinde

03.02.2019 02:40 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler 2018 yılında dünyada yaşanan insan kaçakçılığının son 13 yılın zirvesine çıktığını açıkladı. BM’nin New York’taki merkezinde düzenlenen özel oturumda, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) 2018 yılıyla ilgili hazırladığı rapor açıklandı.

Uluslararası İnsan Kaçakçılığı Vakaları Son 13 Yılın Zirvesinde

Birleşmiş Milletler 2018 yılında dünyada yaşanan insan kaçakçılığının son 13 yılın zirvesine çıktığını açıkladı. BM’nin New York’taki merkezinde düzenlenen özel oturumda, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) 2018 yılıyla ilgili hazırladığı rapor açıklandı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Direktörü Yury Fedetov, “Tüm yönleriyle insan kaçakçılığı ve ticaretiyle yüzleşmeyi ve mücadele etmeyi başarmak istiyorsak, insan kaçakçılığının kapsamını ve yapısını daha iyi anlamamız gerekir. İnsan kaçakçılığının nerelerde meydana geldiğini, kurbanlarını ve bu suçu kimin işlediğini bilmeliyiz” dedi.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan rapordaki son rakamlara göre, 2003 yılında 20 binden az insan kaçakçılığı vakası kayıtlara geçerken, 2016'da kaydedilen vaka sayısının 25 binin üzerine çıktığı gözlendi.

“Tedbirler artsa da vaka sayısı giderek artıyor”

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, son on yılda birçok ülkede insan kaçakçılığını izleme ve değerlendirme kapasitelerini arttırdığını vurguladı. Rapor, dünyada birçok ülkede insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yeni yasalar çıkmış kolluk kuvvetleri arasında daha iyi eşgüdüm sağlanmış ve mağdurları tespit etme kapasiteleri güçlendirilmiş olmasına karşın insan ticareti vakalarının arttığını kaydetti.

Rapora göre 2009 yılında sadece 26 ülkede, kaçakçılık davalarına ilişkin verileri sistematik olarak toplayan ve dağıtan kurumlar vardı. 2018 yılına kadar bu sayı 65'e yükseldi.

“Kadınlar ve kızlar insan tacirlerinin ana hedefi olmaya devam ediyor”

Raporda, cinsel istismar ve fuhuş sektörüne pazarlamak amacıyla kaçırılan kadın ve kızların insan ticaretinin en büyük mağdurları olduğu ifade edildi. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Direktörü Fedotov,“İnsan kaçakçılarının en büyük hedefi kadın ve kızlar.” dedi. Kadın ve kızların cinsel sömürüye uğradığı, bir çoğunun tacirlerin eline düştüğü kaydedildi.

Kaçırılan kadın ve kızların yüzde 35’inin kendi istekleri dışında uluslararası organize suç çeteleri tarafından zorla çalıştırdığı belirtiliyor. İnsan ticareti mağduru kadın ve kızların bazılarının da az gelişmiş ülkelerden evlat edinme yöntemiyle gelişmiş ülkelere götürülüp küçük yaşta fuhuş pazarına itildikleri belirtildi. Raporda çok küçük yaşta evlat edinildikten sonra götürüldükleri batı ülkelerinde yaşadıkları cinsel sömürüyü anlatan mağdurların ifadelerine ve tanıklıklarına da yer verildi.

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