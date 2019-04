"Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019", bu amaç doğrultusunda İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji ana temasında düzenleniyor.

- Ücretsiz katılım

12 Nisan Cuma günü saat 10.00'da başlayacak olan Kongre’de, Oxford Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Mohammad Talib, "Madrasah in its Own and Others' Terms: Contesting Narratives between Community and State" başlıklı açılış konuşması ile yer alıyor.

Öğleden sonra paralel oturumlarla devam edecek olan programın ikinci günü (13 Nisan Cumartesi) Necdet Subaşı’nın “Yeni Bilme Biçimleri” ve Mustafa Gündüz’ün “Muallimden Öğretmene Eğitimcinin Misyon ve Değeri” başlıklı konuşmaları ile kongre özel oturumu gerçekleşecek.

İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji ana teması ile birçok farklı alt temada hazırlanmış tebliğler program boyunca paralel oturumlarda sunulacak.

Kongre ile İslam'ın insan ve evrenin uyumlu tasavvuruna dayanan eğitim düsturundan yola çıkarak, dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen akademik araştırma ve çalışmaların bir araya getirilmesi, çok kültürlülükten beslenen ortak bir eğitim dilinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yerleşebilmesi için gelenekselleştirilmesi amaçlanıyor.

15 farklı ülkeden katılımın gerçekleşeceği kongrede İngilizce-Arapça ve Türkçe olmak üzere üç farklı dilde bildiriler sunulacak ve isteyenler ücretsiz katılabilecek.

Geçen yıl "Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2018", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliği ile düzenlenerek, iki gün boyunca devam eden kongrede 96 bildiri sunuldu.