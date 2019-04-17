Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...

Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki...

YEKDER'den yapılan açıklamaya göre, "İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji" ana teması ile FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kongrede iki gün boyunca uzman ve akademisyenler tebliğlerini sundu.

İSTANBUL (AA) - Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) Din Eğitimi Akademisi (DEA) tarafından, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019'un değerlendirme ve sonuç bildirgesi açıklandı.

Aile oturumunu yöneten DEA Başkanı Arife Gümüş, YEKDER DEA olarak kapsamlı bir aile çalışması hazırladıklarını belirterek, ailenin bir reel zeminde bütünlük içerisinde ele alınmasını önemsediklerini ifade etti. Gümüş, bu nedenle ailenin mevcut problemleri, çözüm önerileri ve politik zeminde ele alınışını tartışmak istediklerini kaydetti.

İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri oturumunda, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ümit Güneş, "Tabiattaki Tasarım" başlıklı konuşmasında, insanın doğa ile irtibatının nasıl olması gerektiğine ve İslam'ın tabiat-insan ilişkisindeki ilkelerine dikkati çekti.

Oturumda, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Yorulmaz, "21. yüzyılda Ailede Din Eğitimine İlişkin Meydan Okumalar ve Çözüm Yolları" başlıklı konuşmasında, aile kurumunun bugün ve gelecekte yeni ilişki biçimleri açısından bazı tehditlerle karşı karşıya olduğunu, aile üyelerinin bu tehditleri bertaraf edebilmesi için daha güçlü bir aile içi iletişime sahip olmasını gerektiğini söyledi.

- 15 ülkeden katılım

Türkiye'de ve dünya ülkelerinde eğitim açığına alternatif yollar sunarak alanında ilk çalışma olma özelliğini taşıyan kongreye Gana, Kongo, Bangladeş, İngiltere, Rusya, Cezayir, Suriye, İran, Hindistan, Pakistan, Fransa, Kırgızistan, Güney Afrika, Burkina Faso, Nijerya gibi 15 ülkeden akademisyenler, öğretmenler, araştırmacılar ve öğrenciler katılım sağladı. Kongrede, İslam'ın insan ve evren uyumunu temel alan yaşam biçiminin, eğitimde nasıl alternatif bir öğretme-öğrenme kaynağı olarak değerlendirilebileceği üzerine belirlenen farklı temalar altında 20 paralel oturumda gerçekleşti.