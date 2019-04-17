İSTANBUL (AA) - Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) Din Eğitimi Akademisi (DEA) tarafından, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019'un değerlendirme ve sonuç bildirgesi açıklandı.
YEKDER'den yapılan açıklamaya göre, "İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji" ana teması ile FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kongrede iki gün boyunca uzman ve akademisyenler tebliğlerini sundu.
Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Talib, "Kendisinin ve Ötekinin Gözünden Medrese: Toplum ve Devletin Çelişen Anlatıları" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.
Talib, konuşmasında, İslam eğitimi meselesinin saha temelli çalışmalarla ele alınması gerektiğini kaydetti.
Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Dr. Necdet Subaşı, yeni bilme biçimleri başlıklı konuşmasında değişen eğitim paradigmasının bilme biçimlerine etkisine dikkati çekerek, özellikle bilginin üretiminde Müslümanların yeri üzerine düşünülmesi gerektiğini vurguladı.
İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri oturumunda, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ümit Güneş, "Tabiattaki Tasarım" başlıklı konuşmasında, insanın doğa ile irtibatının nasıl olması gerektiğine ve İslam'ın tabiat-insan ilişkisindeki ilkelerine dikkati çekti.
Oturumunun diğer konuşmacılarından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Karabekmez, "Yaşam Bilimlerinde Yeni Eğilimler" başlıklı konuşmasında, sosyal bilimlerin yaşam bilimlerine olan mesafesinin sonuçlarını ele aldı.
Karabekmez, bilim ve teknik alanında yeni bir bakışa ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
- Aile Oturumu gerçekleşti
ICIE 2019'da ayrıca aile konusuna yer verildi.
Aile oturumunu yöneten DEA Başkanı Arife Gümüş, YEKDER DEA olarak kapsamlı bir aile çalışması hazırladıklarını belirterek, ailenin bir reel zeminde bütünlük içerisinde ele alınmasını önemsediklerini ifade etti. Gümüş, bu nedenle ailenin mevcut problemleri, çözüm önerileri ve politik zeminde ele alınışını tartışmak istediklerini kaydetti.
Oturumda, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Yorulmaz, "21. yüzyılda Ailede Din Eğitimine İlişkin Meydan Okumalar ve Çözüm Yolları" başlıklı konuşmasında, aile kurumunun bugün ve gelecekte yeni ilişki biçimleri açısından bazı tehditlerle karşı karşıya olduğunu, aile üyelerinin bu tehditleri bertaraf edebilmesi için daha güçlü bir aile içi iletişime sahip olmasını gerektiğini söyledi.
- 15 ülkeden katılım
Türkiye'de ve dünya ülkelerinde eğitim açığına alternatif yollar sunarak alanında ilk çalışma olma özelliğini taşıyan kongreye Gana, Kongo, Bangladeş, İngiltere, Rusya, Cezayir, Suriye, İran, Hindistan, Pakistan, Fransa, Kırgızistan, Güney Afrika, Burkina Faso, Nijerya gibi 15 ülkeden akademisyenler, öğretmenler, araştırmacılar ve öğrenciler katılım sağladı. Kongrede, İslam'ın insan ve evren uyumunu temel alan yaşam biçiminin, eğitimde nasıl alternatif bir öğretme-öğrenme kaynağı olarak değerlendirilebileceği üzerine belirlenen farklı temalar altında 20 paralel oturumda gerçekleşti.
Okul öncesi eğitimden, değerler eğitimine, sosyal bilimlerden, eğitim düşünürlerine tema çeşitliliği sunan ICIE 2019'da, özellikle "İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri" temalı oturumda sunulan tebliğler ile eksik bırakılan bir alana ilk adım atılmış oldu.
Oturumlarda Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde 78 bildiri sunuldu.
Kongrede katılımcıların tamamının üzerinde ittifak ettiği nokta, Batılı eğitim biçimlerinden sorgusuzca modellenen eğitim tarzlarının dışında, kaynağını İslam kültürünün ve yer aldığı muhtelif coğrafyaların sosyo-kültürel yapılarının göz önünde bulundurulduğu alternatif bir eğitim tarzının mümkün olduğu, bu imkanların teorik ve pratik çalışmalarla çoğaltılması gerektiği yönünde oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum