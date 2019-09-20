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Uluslararası İslami Ticaret Birliği İskandinavya temsilciliği açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 23:22 | Son Güncelleme

Uluslararası İslami Ticaret Birliği İskandinavya temsilciliği açıldı

STOCKHOLM (AA) - Moskova merkezli Uluslararası İslami Ticaret Birliğince (MAİB), İsveç'in başkenti Stockholm'de İskandinavya temsilciliği açıldı.

MAİB Başkanı ve aynı zamanda dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva'nın babası Marat Kabayev, açılışın ardından İsveç İslam Federasyonu binasında basın toplantısı düzenledi.

Kabayeva, MAİB'in 2017'de Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulduğunu ve Rusya Federasyonu içinde 40'dan fazla, dışında ise 20 ülkede temsilciliklerinin bulunduğunu anımsattı.

İskandinavya ülkelerine açılarak Müslüman iş adamlarını bir araya getirmek istediklerinin altını çizen Kabayev, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Rusya temsilcisi ve aynı zamanda Türk Hava Yollarının (THY) Rusya eski Müdürü Mefail Deribaş'ı, MAİB'in İskandinavya temsilcisi olarak atadıklarını ifade etti.

Deribaş da MAİB'in sıradan bir iş adamları derneği olmadığını belirterek, "MAİB, Rusya'da bakanlıklarca destekleniyor. Türkiye ve Rusya ilişkileri çok iyi gidiyor. Özellikle İskandinavya'da, Türk kardeşlerimizin ticaretle meşgul olması münasebetiyle böyle bir girişimi uygun bulduk." diye konuştu.

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isveç MAİB İskandinavya Temsilcisi Mefail Deribaş Marat Kabayev Uluslararası İslami Ticaret Birliği ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva

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