Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2 Temmuz'da başlıyor

Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 2-14 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kısa sürede ulaştığı sanatsal kaliteyle dünyada önemli yere sahip Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 2 Temmuz'da başlayacak.

Belleklerden silinmeyecek eserlerle bu yıl 10'uncu yaşını kutlayacak festival, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 14 Temmuz'a kadar sürecek.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce, ING ana sponsorluğunda düzenlenecek festivale, iki gala konseriyle Bolşoy Tiyatrosu ilk kez katılacak.

- Turandot ile başlayacak

Festival, Ankara Devlet Opera ve Balesinin 2 ve 3 Temmuz'da sahneleyeceği "Turandot" operasıyla başlayacak.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserin Turandot başrolünü, 2 Temmuz'da Koreli solist Lilla Lee, 3 Temmuz'da ise Kazak solist Zhupar Gabdullina seslendirecek.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, opera ve balenin bir arada olduğu büyük prodüksiyon "Troya Epik Operası" ise 6 ve 7 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.