Uluslararası İstanbul Opera Festivali perdelerini açıyor

2-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10’uncu Uluslararası İstanbul Opera Festivali’ne geri sayım başladı. Festivalin sponsorluğunu ING üstlendi.

Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışı çerçevesinde faaliyet gösteren ING, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çeşitli festival ve eserlere verdiği destek kapsamında 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin ana sponsorluğunu üstlendi. Bu yıl 2. Uluslararası Gaziantep Opera Festivali’nin yanı sıra sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynayan Romeo ve Juliet ve Mançalı Şövalye gibi klasiklerin de sanatseverlerle buluşmasına omuz veren ING, Devlet Opera ve Balesi ile başlatılan işbirliği ile opera, bale ve çok sesli müziği daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin kültür sanat yaşamının desteklenmesi amacıyla 10 yıl önce başlatılan Uluslararası İstanbul Opera Festivali pek çok ülkeden sanatseveri İstanbul’da buluşturuyor. 2 Temmuz’da Turandot Operası ile başlayacak 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde, Troya Operası ve ilk yerli Türk oratoryosu Yunus Emre de sahnelenecek. Festival, 14 Temmuz’da Bolşoy Tiyatrosu Solistleri Gala Konseri ile sona erecek.