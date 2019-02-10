Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye ve dünyadan önemli şair ve yazarları bir araya getiren Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin 11'incisi düzenlenecek.

Onursal Başkanlığını Doğan Hızlan'ın yaptığı festival, Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek açılış gecesiyle 12 Şubat'ta başlayacak.

Festivale konuk olan Türk ve dünya şairleri bir şiir dinletisi sunacağı açılışta, caz müziğin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu da bir konser verecek.

Türkiye'den 11, yurt dışından 12 şair ve yazarın katılacağı festival kapsamında, şiir okumalarının ve müzik dinletilerinin yanı sıra çocukları şiir ve edebiyatla buluşturmak amacıyla iki özel etkinlik gerçekleştirilecek.

- "Konuk Ülke" Azerbaycan'ın

Genç şairlerin katılımıyla Şiir Kürsüsü" bölümünün yer alacağı festivalde, gelenekselleşen "Edebiyat Akademisi" toplantılarında edebiyatın usta isimleri İskender Pala, Rüstem Aslan ve Seval Şahin okurlarla buluşacak.

Bu yıl Azerbaycan'ın "Konuk Ülke" olduğu festival kapsamında, Mehmet Can Doğan'ın yönetiminde Modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ferit Hüseyin, Akşin Evren ve Selim Babullaoğlu'nun vereceği bir konferansın yanı sıra, şairler şiir okumalarına da katılacak.