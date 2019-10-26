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Uluslararası İstanbulensis Şiir festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:00 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, “Balkan Esintileri” temasıyla üç gün sonunda görkemli bir kapanış sona erdi.23 Ekim tarihinde Sultanbeyli Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl 7’ncisi gerçekleşen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesinde düzenlenen programla sona erdi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, “Balkan Esintileri” temasıyla üç gün sonunda görkemli bir kapanış sona erdi.
23 Ekim tarihinde Sultanbeyli Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl 7’ncisi gerçekleşen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesinde düzenlenen programla sona erdi. Bu sene Balkan Esintisi temasıyla şiir severlerle buluşan festivale yurt içi ve yurt dışından çok sayıda şair katıldı. Arnavutluk’tan Jolanda Lila Tusku, Bulgaristan’dan Resmiye Mumin, Bosna Hersek’ten Asmir Kujovic ve Cemalettin Latiç, Hırvatistan’dan Ervin Yahiç, Karadağ’dan Flutur Mustafa, Kosova’dan İbrahim Aslan, Kuzey Makedonya’dan Leyla Şerif, Romanya’dan Hayat Memiş, Sırbistan’dan Milica J. Lilic, Yunanistan’dan Maria Koulouri olmak üzere yurt dışından toplamda 11 şair konuk oldu. Şairler festivalin son gününde şiirlerini okuyarak dinleyicilerin beğenisine sundu.

"Sahip olduğumuz kardeşlerimizden ayrılmadık"
Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Balkan insanlarıyla hep kardeş olduğumuzu vurgulayarak, "Üç gün boyunca ilçemiz ve İstanbul unutmayacak bir festivale ev sahipliği yaptı. Balkanlardan ülkemize gelen şairlerimle birlikte, Balkan esintisi teması altında Türkçenin olduğu her yerin vatan olduğunu hatırlattılar. İlçemizin okullarına gençlerimizle buluşan şairlerimiz tarihsel birikimimizi mısralarıyla geleceğe aktardıkları gibi, şiirin o manevi duygunun tüm dünyaya duyurdular. Zorbalıkla balkanları paramparça edenlere karşı ilçemizde okunan şiirler sadece İstanbul’da kalmadı tüm dünyada da yankılandı. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi tarihi, kültürü ve eşsiz manaya sahip olduğumuz kardeşlerimizden ayrılmadık. Aramızdaki mesafeler sadece kilometrelerce ölçülse de gönüllerimiz arasında hiçbir mesafenin olmadığı bu üç gün boyunca bir kez daha görmüş olduk. Balkanlarla aramızdaki o bağı koparmaya çalışanla yaptığımız mücadele ebediyete kadar sürecektir" dedi.
Geceye davetli olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Pala, konuşmasında şiirin yerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Şiir başka bir şeydir. Şöyle düşünün ayrıcalıklı olduğunuzun farkında olarak yaşayan sizin gibi kaç mutlu insan vardır ki şu dünyada? Ben ömrüm boyunca hep şairleri kıskanarak yaşadım. Kendim şair olamadım hep şiirin işçiliğini yaptım. O işçiliği yaparken, şair olmanın, şiirle yaşamanın şiirler doğru bir hayat yaşamanın bahtiyarlık olduğunu gördüm" ifadesini kullandı.

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