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Uluslararası İVEK Biyoteknoloji Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

Kongre, 26-28 Kasım'da arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İVEK Biyoteknoloji Kongresi (İVEK BİO 2018) 26-28 Kasım'da Osmanlı Arşivi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kongre kurulundan yapılan açıklamada, sağlık alanına yönelik biyoteknolojik çalışmaların artmasıyla, biyoteknolojik ilaç üretiminin gün geçtikçe önem kazandığı belirtildi.

Biyoteknolojik ürünlerin tedavide kullanılması ve ekonomide büyük pay almasıyla farmasötik biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar ve geliştirilen ürünlerin sayısının da arttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018 yılında en çok pazar payı bulunan ilaçların kanser, diyabet, otoimmün bozukluklar ve viral hastalıklara karşı kullanılan, biyoteknolojik yöntemlerle üretilen ilaçlar olduğu görülmektedir. Bu nedenle, gerçekleştirmeyi planladığımız kongrede sağlıkta biyoteknoloji alanında bilimsel katkıda bulunan, çalışan, biyoteknolojik ilaç üreten farklı platformları bir araya getirerek bu konuda güncel bilgileri aktarmayı ve paylaşmayı amaçladık. Ayrıca, ülkemizdeki Teknokentler ve girişim firmalarının da katılımıyla biyoteknolojik ilaç ve ürünlerdeki gelişmelerin ve yeni buluşların da duyurulmasını hedefliyoruz."

Kongrenin ana konu başlıklarını ise Nanobiyoteknoloji, Gen Tedavisi ve Gen Taşıyıcı Sistemler, Sağlık Alanında Biyoteknolojik Ürünler, Biyoteknolojik İlaçların Formülasyonu, Biyoteknolojik İlaçların Üretimi, Biyoteknolojik İlaçlarda Preklinik ve Klinik Araştırmalar, Biyoteknolojik Aşılar, Biyoteknolojik İlaçlarda Ruhsat ve Patent ile Biyoteknolojide Medikal İnformatik oluşturuyor.

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İVEK BİO 2018 Uluslararası İVEK Biyoteknoloji Kongresi

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