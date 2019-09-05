Uluslararası İzmir İş Günleri için bir araya geldiler

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Uluslararası İzmir İş Günleri toplantıları yapıldı. Fuara bu yıl 18'i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden toplam 190 delegasyonun katılım sağladığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, toplantıda Türkiye ve İzmir ekonomisindeki olanakların, ticari potansiyellerin, işbirliklerinin ve teknik alt yapıların tanıtılacağını, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçleneceğini belirtti.

5-6 Eylül tarihlerinde yapılan Uluslararası İzmir İş günleri toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Müge Varol Ilıcak ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Genel Müdür Müge Varol Ilıcak, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir fuarının, katılımcıların güçlü ticari bağlar tesis ettikleri, üst düzey devlet temsilcileri arasında görüşmelere imkan veren, dünyadaki yeniliklerin sergilendiği bir ortam olduğunu söyleyerek, fuarın bu anlamda dünyada öne çıktığını vurguladı. Fuar sayesinde kültürler arası etkileşimin güçlendiğini kaydeden Ilıcak, "Fuarın uluslararası arenadaki tanınırlığını artırmak için ciddi anlamda çaba gösteriyoruz. Yıllardır tanınan fuarın 5 yıldır Ticaret Bakanlığı şemsiyesi altında iş günleri adı altında destek verdiğimiz faaliyetlerimizle bu büyük fuara katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.